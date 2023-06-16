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Власти рассказали о выплатах эвакуированным в Белгородской области

Власти рассказали о выплатах эвакуированным в Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2023

Власти рассказали о выплатах эвакуированным в Белгородской области

Порядка 10 тысяч жителей приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувших свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили выплату РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:32

2023-06-16T09:32

2023-06-16T09:32

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Порядка 10 тысяч жителей приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувших свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили выплату за частичную утрату имущества в 50 тысяч рублей, около 45 тысяч жителей - выплату в 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор ранее информировал, что доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей, было решено выдать единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям отселенных муниципалитетов. "На сегодняшнее утро уже выдали единоразовую выплату в 10 тысяч рублей 45 тысячам жителей, и единоразовую выплату в 50 тысяч рублей получили 10 тысяч человек", - рассказал Гладков. Глава области отметил, что продолжается работа со всеми базами данных, и пообещал, что всех имеющих право на выплаты найдут и перечислят деньги. По его словам, нужно немного времени, чтобы правильно выполнить платежи. Губернатор уточнил, что с пятницы в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи начнут выдавать продуктовые наборы весом девять килограммов. Наборы предоставляют тем, кто не живет в пункте временного размещения. "Вся остальная гуманитарная помощь раздается также по наличию. Все, что есть, в вашем распоряжении. Приходите, и мы постараемся помочь вам в эту трудную минуту", - добавил Гладков, обращаясь к жителям. Согласно постановлению областного правительства, право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов, в которых ранее был введен режим ЧС. Также средства получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жители 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, были внесены в список получателей 50 тысяч рублей. Среди них также находятся жители города Шебекино, поселка Шебекинский, сел Новая Таволжанка и Архангельского Шебекинского городского округа, а также сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского городского округа. Позже во время оперативного совещания было решено включить село Ржевка Шебекинского горокруга в число населенных пунктов, жители которых получат единоразовые выплаты.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков