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Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет - РИА Новости, 16.06.2023
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08:59 16.06.2023 (обновлено: 11:57 16.06.2023)
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Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет
Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет - РИА Новости, 16.06.2023
Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет
Ограничений на получение выплат военнослужащими из-за количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника нет, говорится в заявлении Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:59
2023-06-16T11:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ограничений на получение выплат военнослужащими из-за количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника нет, говорится в заявлении Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, с начала спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. "Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", - сказали в Минобороны.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет

Минобороны: ограничений на выплаты военным из-за числа уничтоженных единиц техники нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ограничений на получение выплат военнослужащими из-за количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника нет, говорится в заявлении Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, с начала спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.
"Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", - сказали в Минобороны.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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