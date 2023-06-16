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Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет

Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет - РИА Новости, 16.06.2023

Ограничений на выплаты из-за числа уничтоженных единиц техники ВСУ нет

Ограничений на получение выплат военнослужащими из-за количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника нет, говорится в заявлении Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:59

2023-06-16T08:59

2023-06-16T11:57

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ограничений на получение выплат военнослужащими из-за количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника нет, говорится в заявлении Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, с начала спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. "Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", - сказали в Минобороны.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф