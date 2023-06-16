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Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты

Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты - РИА Новости, 16.06.2023

Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты

Российские военнослужащие в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский военный самолёт и вертолёт, по 100 тысяч - за каждую единицу... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:45

2023-06-16T08:45

2023-06-16T11:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский военный самолёт и вертолёт, по 100 тысяч - за каждую единицу бронетанковой техники, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Выплаты по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены военным летчикам и операторам средств ПВО", - говорится в сообщении. В свою очередь, военнослужащие подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты получили по 100 тысяч рублей за уничтожение каждой из "многих сотен" единиц бронетанковой техники украинских войск. Кроме того, в 2023 году выплаты по 50 тысяч рублей выдавались российским военным ведомством за уничтожение каждой из 1501 боевых бронированных машин противника, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)