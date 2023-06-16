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Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты
Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты - РИА Новости, 16.06.2023
Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты
Российские военнослужащие в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский военный самолёт и вертолёт, по 100 тысяч - за каждую единицу... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:45
2023-06-16T08:45
2023-06-16T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский военный самолёт и вертолёт, по 100 тысяч - за каждую единицу бронетанковой техники, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Выплаты по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены военным летчикам и операторам средств ПВО", - говорится в сообщении. В свою очередь, военнослужащие подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты получили по 100 тысяч рублей за уничтожение каждой из "многих сотен" единиц бронетанковой техники украинских войск. Кроме того, в 2023 году выплаты по 50 тысяч рублей выдавались российским военным ведомством за уничтожение каждой из 1501 боевых бронированных машин противника, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о выплатах за сбитые украинские самолеты и вертолеты
Минобороны: военные получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет