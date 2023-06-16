https://ria.ru/20230616/vyplaty-1878523001.html

Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У"

Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У" - РИА Новости, 16.06.2023

Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У"

Российские военнослужащие, поразившие 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS, получили по 300 тысяч... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:37

2023-06-16T08:37

2023-06-16T12:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, поразившие 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS, получили по 300 тысяч рублей за каждую, говорится в заявлении Минобороны России. "За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной украинскими войсками из тактических комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, российские военные получили по 50 тысяч рублей, добавили в МО РФ. Такую же сумму выплатили за уничтожение каждого из 1211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности.

https://ria.ru/20230616/vyplata-1878522278.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф