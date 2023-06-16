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Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У" - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 16.06.2023 (обновлено: 12:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vyplaty-1878523001.html
Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У"
Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У" - РИА Новости, 16.06.2023
Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У"
Российские военнослужащие, поразившие 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS, получили по 300 тысяч... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:37
2023-06-16T12:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, поразившие 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS, получили по 300 тысяч рублей за каждую, говорится в заявлении Минобороны России. "За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной украинскими войсками из тактических комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, российские военные получили по 50 тысяч рублей, добавили в МО РФ. Такую же сумму выплатили за уничтожение каждого из 1211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности.
https://ria.ru/20230616/vyplata-1878522278.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У"

Российские военные, поразившие установки "Точка-У" и HIMARS, получили по 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, поразившие 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS, получили по 300 тысяч рублей за каждую, говорится в заявлении Минобороны России.
"За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной украинскими войсками из тактических комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, российские военные получили по 50 тысяч рублей, добавили в МО РФ.
Такую же сумму выплатили за уничтожение каждого из 1211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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