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Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ

Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ

С начала спецоперации более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:35

2023-06-16T08:35

2023-06-16T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С начала спецоперации более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. В прошлом году выплаты получили 7064 российских бойца, уничтожившие 11 586 единиц украинской и западной военной техники. А за пять месяцев этого года — 3193 военнослужащих за 4415 единиц."Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", — подчеркнули в военном ведомстве.Так, в этом году отличившимся бойцам выплатили:Военные моряки, чьими грамотными и оперативными действиями уничтожены шесть морских беспилотников, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, добавили в Минобороны.Сейчас на Запорожском и Южно-Донецком направлении оформляют выплаты бойцам, уничтожившим немецкие танки Leopard и бронемашины производства США и других стран НАТО.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о выплатах участникам СВО за уничтожение или захват военной техники ВСУ Конашенков о выплатах участникам СВО за уничтожение или захват военной техники ВСУ 2023-06-16T08:35 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)