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Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
С начала спецоперации более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:35
2023-06-16T08:35
2023-06-16T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С начала спецоперации более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. В прошлом году выплаты получили 7064 российских бойца, уничтожившие 11 586 единиц украинской и западной военной техники. А за пять месяцев этого года — 3193 военнослужащих за 4415 единиц."Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", — подчеркнули в военном ведомстве.Так, в этом году отличившимся бойцам выплатили:Военные моряки, чьими грамотными и оперативными действиями уничтожены шесть морских беспилотников, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, добавили в Минобороны.Сейчас на Запорожском и Южно-Донецком направлении оформляют выплаты бойцам, уничтожившим немецкие танки Leopard и бронемашины производства США и других стран НАТО.
россия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833015845_133:211:2583:2048_1920x0_80_0_0_b2f9ae107b03bb2bd5f25addad1abe3e.jpg
Конашенков о выплатах участникам СВО за уничтожение или захват военной техники ВСУ
Конашенков о выплатах участникам СВО за уничтожение или захват военной техники ВСУ
2023-06-16T08:35
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
Минобороны: более 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники ВСУ в зоне СВО
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
С начала спецоперации более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны
.
В прошлом году выплаты получили 7064 российских бойца, уничтожившие 11 586 единиц украинской и западной военной техники. А за пять месяцев этого года — 3193 военнослужащих за 4415 единиц.
"Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", — подчеркнули в военном ведомстве.
Так, в этом году отличившимся бойцам выплатили:
- по 300 тысяч рублей за каждый из сбитых 45 украинских вертолетов и 71 самолета;
- по 300 тысяч — за уничтожение 15 пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS;
- по 100 тысяч — за каждую из многих сотен единиц бронетанковой техники;
- по 50 тысяч — за 1501 боевую бронемашину, 203 самоходных артиллерийских установки и 85 установок РСЗО;
- по 50 тысяч — за успешный перехват 941 ракеты, выпущенной комплексом "Точка-У", "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также 1211 беспилотников.
Военные моряки, чьими грамотными и оперативными действиями уничтожены шесть морских беспилотников, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, добавили в Минобороны.
Сейчас на Запорожском и Южно-Донецком направлении оформляют выплаты бойцам, уничтожившим немецкие танки Leopard и бронемашины производства США
и других стран НАТО
.