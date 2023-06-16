https://ria.ru/20230616/vychet-1878711941.html
Нужно перезапустить инвестиционный налоговый вычет, заявил Путин
Нужно перезапустить инвестиционный налоговый вычет, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Нужно перезапустить инвестиционный налоговый вычет, заявил Путин
Необходимо перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:41
2023-06-16T16:41
2023-06-16T16:41
пмэф-2023
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимо перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023. "Нужно повысить востребованность инвестиционного налогового вычета. Считаю правильным, если мы целевым образом сориентируем этот инструмент на проекты укрепления именно технологического суверенитета нашей страны", - сказал Путин. По его словам, в первую очередь это необходимо сделать в регионах России с "небольшими бюджетным возможностями". "Прошу правительство отработать этот вопрос с участием комиссии Госсовета по инвестициям, а также деловых кругов, чтобы со следующего года перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с обновленными параметрами", - добавил Путин.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Нужно перезапустить инвестиционный налоговый вычет, заявил Путин
Путин заявил о необходимости перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимо перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.
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"Нужно повысить востребованность инвестиционного налогового вычета. Считаю правильным, если мы целевым образом сориентируем этот инструмент на проекты укрепления именно технологического суверенитета нашей страны", - сказал Путин.
По его словам, в первую очередь это необходимо сделать в регионах России с "небольшими бюджетным возможностями".
"Прошу правительство отработать этот вопрос с участием комиссии Госсовета по инвестициям, а также деловых кругов, чтобы со следующего года перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с обновленными параметрами", - добавил Путин.
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