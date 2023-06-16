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Вузам из новых регионов выделили более 36 тысяч бюджетных мест

Вузам из новых регионов выделили более 36 тысяч бюджетных мест - РИА Новости, 16.06.2023

Вузам из новых регионов выделили более 36 тысяч бюджетных мест

Вузам новых регионов выделено более 36 тысяч бюджетных мест, обучение ведется по российским образовательным стандартам, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:58

2023-06-16T20:58

2023-06-16T21:42

пмэф-2023

дмитрий чернышенко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вузам новых регионов выделено более 36 тысяч бюджетных мест, обучение ведется по российским образовательным стандартам, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Вузам новых субъектов выделено 36 194 бюджетных мест, что соответствует общероссийским параметрам доступности бесплатного высшего образования. Обучение ведется в соответствии с российскими стандартами", - сказал Чернышенко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, экономика