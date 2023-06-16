Рейтинг@Mail.ru
На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 16.06.2023 (обновлено: 13:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vulkan-1878516623.html
На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла - РИА Новости, 16.06.2023
На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла
Специалисты зафиксировали очередной пепловый выброс на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба главка МЧС по... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:42
2023-06-16T13:01
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878539411_0:284:2000:1409_1920x0_80_0_0_b0436d99e2ce7e6eef0ec02ea5e1628d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн — РИА Новости. Специалисты зафиксировали очередной пепловый выброс на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области. &quot;Днем 16 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту полтора километра над уровнем моря&quot;, — говорится в релизе.По информации ведомства, шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров. Диспетчеры сообщают, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, как и запах сероводорода. Угрозы для населения нет. На этой неделе на вулкане уже фиксировались выбросы пепла на высоту до двух километров над уровнем моря. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир, в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года — это нормальная деятельность вулкана. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018 года, тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230616/zemletryasenie-1878505818.html
эбеко
парамушир
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878539411_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f2331806a05c3a55cdcfa17ee57e1427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла

МЧС: на курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла на высоту 1,5 километра

© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн — РИА Новости. Специалисты зафиксировали очередной пепловый выброс на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области.
«

"Днем 16 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту полтора километра над уровнем моря", — говорится в релизе.

По информации ведомства, шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров.
Диспетчеры сообщают, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, как и запах сероводорода. Угрозы для населения нет.
На этой неделе на вулкане уже фиксировались выбросы пепла на высоту до двух километров над уровнем моря.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир, в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года — это нормальная деятельность вулкана. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018 года, тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5
Вчера, 05:43
 
ЭбекоПарамуширРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала