https://ria.ru/20230616/vulkan-1878516623.html

На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла - РИА Новости, 16.06.2023

На курильском вулкане Эбеко вновь зафиксировали выброс пепла

Специалисты зафиксировали очередной пепловый выброс на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба главка МЧС по... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:42

2023-06-16T07:42

2023-06-16T13:01

эбеко

парамушир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн — РИА Новости. Специалисты зафиксировали очередной пепловый выброс на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области. "Днем 16 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту полтора километра над уровнем моря", — говорится в релизе.По информации ведомства, шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров. Диспетчеры сообщают, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, как и запах сероводорода. Угрозы для населения нет. На этой неделе на вулкане уже фиксировались выбросы пепла на высоту до двух километров над уровнем моря. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир, в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года — это нормальная деятельность вулкана. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018 года, тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230616/zemletryasenie-1878505818.html

эбеко

парамушир

россия

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эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия