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ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 16.06.2023 (обновлено: 16:44 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vsu-1878705589.html
ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику, заявил Путин
ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику, заявил Путин
Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:29
2023-06-16T16:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
владимир путин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин."Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику, заявил Путин

Путин заявил, что ВСУ воюют на технике, поставленной извне, и так долго воевать нельзя

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин.
"Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
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14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВладимир ПутинБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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