Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте
Подполковник ВС США Дэвис: НАТО разочаровалась в ВСУ после полного краха контрнаступления
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий западных союзников, не сумев организовать контрнаступление должным образом, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Многие на Западе верили, что Украина с самого начала добьется успеха благодаря серьезной подготовке и натовскому вооружению. Но после первой недели боев Украина потерпела полный крах", — отметил он.
По словам военного, Киев впервые за 15 месяцев с начала российской спецоперации решился на проведение общевойсковых действий против хорошо укрепленной обороны противника. Но первые шаги ВСУ показали полное непонимание того, как проводить такие наступления.
"Зеленский находится в сложном положении. Его главная бригада, оснащенная и обученная НАТО, была разбита на стартовом рубеже, и ни одна из первых пяти бригад не достигла первого российского оборонительного пояса и тем более не прорвала его", — добавил подполковник.
При этом Украина полностью зависит от Запада из-за поставок вооружений, без которых киевский режим не сможет продолжать военные действия. Однако с каждым месяцем становится все менее вероятно, что НАТО будет бесконечно продолжать снабжать ВСУ всем, что им нужно, и "столько, сколько потребуется", заключил Дэвис.