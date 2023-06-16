https://ria.ru/20230616/vsu-1878656007.html

Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте

Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.06.2023

Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий западных союзников, не сумев организовать контрнаступление должным образом, написал подполковник американской... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:06

2023-06-16T15:06

2023-06-16T15:39

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий западных союзников, не сумев организовать контрнаступление должным образом, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Многие на Западе верили, что Украина с самого начала добьется успеха благодаря серьезной подготовке и натовскому вооружению. Но после первой недели боев Украина потерпела полный крах", — отметил он.По словам военного, Киев впервые за 15 месяцев с начала российской спецоперации решился на проведение общевойсковых действий против хорошо укрепленной обороны противника. Но первые шаги ВСУ показали полное непонимание того, как проводить такие наступления."Зеленский находится в сложном положении. Его главная бригада, оснащенная и обученная НАТО, была разбита на стартовом рубеже, и ни одна из первых пяти бригад не достигла первого российского оборонительного пояса и тем более не прорвала его", — добавил подполковник.При этом Украина полностью зависит от Запада из-за поставок вооружений, без которых киевский режим не сможет продолжать военные действия. Однако с каждым месяцем становится все менее вероятно, что НАТО будет бесконечно продолжать снабжать ВСУ всем, что им нужно, и "столько, сколько потребуется", заключил Дэвис.

https://ria.ru/20230615/nato-1878451029.html

https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html

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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины