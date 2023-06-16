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Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 16.06.2023 (обновлено: 15:39 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vsu-1878656007.html
Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте
Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.06.2023
Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий западных союзников, не сумев организовать контрнаступление должным образом, написал подполковник американской... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:06
2023-06-16T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий западных союзников, не сумев организовать контрнаступление должным образом, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Многие на Западе верили, что Украина с самого начала добьется успеха благодаря серьезной подготовке и натовскому вооружению. Но после первой недели боев Украина потерпела полный крах", — отметил он.По словам военного, Киев впервые за 15 месяцев с начала российской спецоперации решился на проведение общевойсковых действий против хорошо укрепленной обороны противника. Но первые шаги ВСУ показали полное непонимание того, как проводить такие наступления."Зеленский находится в сложном положении. Его главная бригада, оснащенная и обученная НАТО, была разбита на стартовом рубеже, и ни одна из первых пяти бригад не достигла первого российского оборонительного пояса и тем более не прорвала его", — добавил подполковник.При этом Украина полностью зависит от Запада из-за поставок вооружений, без которых киевский режим не сможет продолжать военные действия. Однако с каждым месяцем становится все менее вероятно, что НАТО будет бесконечно продолжать снабжать ВСУ всем, что им нужно, и "столько, сколько потребуется", заключил Дэвис.
https://ria.ru/20230615/nato-1878451029.html
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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Впервые с начала спецоперации. В США ужаснулись действиям ВСУ на фронте

Подполковник ВС США Дэвис: НАТО разочаровалась в ВСУ после полного краха контрнаступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий западных союзников, не сумев организовать контрнаступление должным образом, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Многие на Западе верили, что Украина с самого начала добьется успеха благодаря серьезной подготовке и натовскому вооружению. Но после первой недели боев Украина потерпела полный крах", — отметил он.
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По словам военного, Киев впервые за 15 месяцев с начала российской спецоперации решился на проведение общевойсковых действий против хорошо укрепленной обороны противника. Но первые шаги ВСУ показали полное непонимание того, как проводить такие наступления.
"Зеленский находится в сложном положении. Его главная бригада, оснащенная и обученная НАТО, была разбита на стартовом рубеже, и ни одна из первых пяти бригад не достигла первого российского оборонительного пояса и тем более не прорвала его", — добавил подполковник.
При этом Украина полностью зависит от Запада из-за поставок вооружений, без которых киевский режим не сможет продолжать военные действия. Однако с каждым месяцем становится все менее вероятно, что НАТО будет бесконечно продолжать снабжать ВСУ всем, что им нужно, и "столько, сколько потребуется", заключил Дэвис.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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