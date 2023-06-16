https://ria.ru/20230616/vsu-1878631879.html

Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу

Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу - РИА Новости, 16.06.2023

Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на Запорожском... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:15

2023-06-16T14:15

2023-06-16T17:45

россия

украина

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на Запорожском участке фронта через месяц-полтора. По его словам, в последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось. "Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы, после того как мы измотаем противника. Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному, правильному для нас сценарию", — написал Балицкий. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878534044.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, нато