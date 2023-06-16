Рейтинг@Mail.ru
Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 16.06.2023 (обновлено: 17:45 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vsu-1878631879.html
Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу
Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу - РИА Новости, 16.06.2023
Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на Запорожском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:15
2023-06-16T17:45
россия
украина
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7197580f13210f0455c1bb3d04fc85b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на Запорожском участке фронта через месяц-полтора. По его словам, в последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось. "Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы, после того как мы измотаем противника. Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному, правильному для нас сценарию", — написал Балицкий. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878534044.html
https://ria.ru/20230616/vyplaty-1878522461.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292183_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_20b0f0e6c4b6f9af3533ae1a9aac8b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте будут разгромлены к августу

Балицкий заявил, что украинские войска будут через месяц-полтора разгромлены до атомов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на Запорожском участке фронта через месяц-полтора.
По его словам, в последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось.
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов
Вчера, 09:34
"Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы, после того как мы измотаем противника. Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному, правильному для нас сценарию", — написал Балицкий.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
Вчера, 08:35
 
РоссияУкраинаЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала