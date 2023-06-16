Рейтинг@Mail.ru
Антонов встретился с послом США Трейси - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 16.06.2023 (обновлено: 00:53 17.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878811586.html
Антонов встретился с послом США Трейси
Антонов встретился с послом США Трейси - РИА Новости, 17.06.2023
Антонов встретился с послом США Трейси
Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-16T23:43
2023-06-17T00:53
сша
россия
в мире
анатолий антонов
линн трейси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии."Шестнадцатого июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова и посла США в России Линн Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в публикации.В свою очередь в американской дипмиссии в Москве добавили, что Трейси и Антонов обсудили в том числе "функционирование посольств" в столицах США и России.Линн Трейси находится в Вашингтоне в командировке на Конференции глав дипломатических миссий США.
https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, анатолий антонов, линн трейси
США, Россия, В мире, Анатолий Антонов, Линн Трейси
Антонов встретился с послом США Трейси

Антонов встретился с послом США Трейси, чтобы обсудить двустороннюю повестку

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.
"Шестнадцатого июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова и посла США в России Линн Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в публикации.
В свою очередь в американской дипмиссии в Москве добавили, что Трейси и Антонов обсудили в том числе "функционирование посольств" в столицах США и России.
Линн Трейси находится в Вашингтоне в командировке на Конференции глав дипломатических миссий США.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России
Вчера, 11:58
 
СШАРоссияВ миреАнатолий АнтоновЛинн Трейси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала