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Антонов встретился с послом США Трейси

Антонов встретился с послом США Трейси - РИА Новости, 17.06.2023

Антонов встретился с послом США Трейси

Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-16T23:43

2023-06-16T23:43

2023-06-17T00:53

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анатолий антонов

линн трейси

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии."Шестнадцатого июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова и посла США в России Линн Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в публикации.В свою очередь в американской дипмиссии в Москве добавили, что Трейси и Антонов обсудили в том числе "функционирование посольств" в столицах США и России.Линн Трейси находится в Вашингтоне в командировке на Конференции глав дипломатических миссий США.

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сша, россия, в мире, анатолий антонов, линн трейси