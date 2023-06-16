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Антонов встретился с послом США Трейси
Антонов встретился с послом США Трейси - РИА Новости, 17.06.2023
Антонов встретился с послом США Трейси
Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-16T23:43
2023-06-16T23:43
2023-06-17T00:53
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии."Шестнадцатого июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова и посла США в России Линн Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в публикации.В свою очередь в американской дипмиссии в Москве добавили, что Трейси и Антонов обсудили в том числе "функционирование посольств" в столицах США и России.Линн Трейси находится в Вашингтоне в командировке на Конференции глав дипломатических миссий США.
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сша, россия, в мире, анатолий антонов, линн трейси
США, Россия, В мире, Анатолий Антонов, Линн Трейси
Антонов встретился с послом США Трейси
Антонов встретился с послом США Трейси, чтобы обсудить двустороннюю повестку