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Патриарх Кирилл может встретиться с кардиналом Дзуппи в Москве - РИА Новости, 16.06.2023
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Религия
 
23:19 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878809918.html
Патриарх Кирилл может встретиться с кардиналом Дзуппи в Москве
Патриарх Кирилл может встретиться с кардиналом Дзуппи в Москве - РИА Новости, 16.06.2023
Патриарх Кирилл может встретиться с кардиналом Дзуппи в Москве
Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:19
2023-06-16T23:19
религия
москва
ватикан
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график предстоятеля Русской православной церкви позволит, сказал РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). В пятницу митрополит Антоний встретился в Ватикане с папой Римским Франциском, передав ему пожелания выздоровления от патриарха Кирилла. "Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита в Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график Святейшего патриарха позволит", - сказал митрополит Антоний. Ранее митрополит в Ватикане обсудил с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером повестку отношений Русской православной и Римско-католической церквей, встретился с руководством Общины святого Эгидия и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци заявлял, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится. Кардинал Дзуппи уже совершил двухдневный визит в Киев, ожидается, что свой следующий визит он сделает в Москву.
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москва, ватикан, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Москва, Ватикан, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
Патриарх Кирилл может встретиться с кардиналом Дзуппи в Москве

Митрополит Антоний: патриарх Кирилл может встретиться с кардиналом Дзуппи в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график предстоятеля Русской православной церкви позволит, сказал РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
В пятницу митрополит Антоний встретился в Ватикане с папой Римским Франциском, передав ему пожелания выздоровления от патриарха Кирилла.
"Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита в Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график Святейшего патриарха позволит", - сказал митрополит Антоний.
Ранее митрополит в Ватикане обсудил с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером повестку отношений Русской православной и Римско-католической церквей, встретился с руководством Общины святого Эгидия и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци заявлял, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится. Кардинал Дзуппи уже совершил двухдневный визит в Киев, ожидается, что свой следующий визит он сделает в Москву.
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РелигияМоскваВатиканРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Маттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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