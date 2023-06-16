https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878694618.html

В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом

В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом - РИА Новости, 16.06.2023

В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом

Ни о каких встречах папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом разговора не ведется, заявил патриарший экзарх Африки митрополит... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:04

2023-06-16T16:04

2023-06-16T16:04

религия

ватикан

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

римско-католическая церковь

московский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857511734_0:111:2805:1688_1920x0_80_0_0_d18d64a764e1fa4b5e3b16523c0c96cd.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни о каких встречах папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом разговора не ведется, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Ранее поддерживающий связь с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что в Ватикане с делегацией РПЦ обсуждается визит папы Римского в Москву, который может предотвратить запрет киевским режимом канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Касаемо встречи святейшего патриарха и папы Римского официальная информация председателя отдела внешних церковных связей митрополита Антония датирована февралем. Ни о каких встречах и договоренности о встречах разговора не ведется. Хотя раньше такие разговоры велись. Могут ли они быть сейчас – решать руководству РПЦ", – написал митрополит в своем телеграм-канале. Накануне председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в Ватикане обсудил с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером повестку отношений Русской православной и Римско-католической церквей, а также встретился с руководством Общины святого Эгидия.

https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html

ватикан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, москва, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, римско-католическая церковь, московский патриархат