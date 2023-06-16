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В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом
В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом - РИА Новости, 16.06.2023
В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом
Ни о каких встречах папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом разговора не ведется, заявил патриарший экзарх Африки митрополит... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:04
2023-06-16T16:04
2023-06-16T16:04
религия
ватикан
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
римско-католическая церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни о каких встречах папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом разговора не ведется, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Ранее поддерживающий связь с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что в Ватикане с делегацией РПЦ обсуждается визит папы Римского в Москву, который может предотвратить запрет киевским режимом канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Касаемо встречи святейшего патриарха и папы Римского официальная информация председателя отдела внешних церковных связей митрополита Антония датирована февралем. Ни о каких встречах и договоренности о встречах разговора не ведется. Хотя раньше такие разговоры велись. Могут ли они быть сейчас – решать руководству РПЦ", – написал митрополит в своем телеграм-канале. Накануне председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в Ватикане обсудил с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером повестку отношений Русской православной и Римско-католической церквей, а также встретился с руководством Общины святого Эгидия.
https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html
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ватикан, москва, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, римско-католическая церковь, московский патриархат
Религия, Ватикан, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Московский Патриархат
В РПЦ опровергли переговоры о встрече папы римского с патриархом Кириллом
Митрополит Леонид: разговоров о встрече папы Франциска и патриарха Кирилла не ведется