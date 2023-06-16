https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878537974.html

Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса

Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса - РИА Новости, 16.06.2023

Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных крупнейших компаний на площадке ПМЭФ в пятницу не планируется, сообщил журналистам в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:48

2023-06-16T09:48

2023-06-16T09:48

пмэф-2023

россия

экономика

технологии

владимир путин

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных крупнейших компаний на площадке ПМЭФ в пятницу не планируется, сообщил журналистам в кулуарах форума глава РСПП Александр Шохин, он пояснил, что бизнесмены, сохраняющие отношения с РФ, не хотят попадать под "радары" западных контролирующих органов. "Не планируется пока. Я думаю, что тут две причины. Первая - первые лица крупнейших международных компаний воздерживаются от личного участия в такого рода мероприятиях по той причине, что даже те, кто продолжает работать в России, они не хотят под радары попадать контролирующих своих органов с тем, чтобы на них оказывалось повышенное давление по уходу из России и так далее. Я считаю, что в этом есть и интерес российской стороны - не светить руководителей дружественных компаний из недружественных стран", - сказал Шохин. Второй причиной он назвал то, что, когда формируется новая система международных отношений, основанных на уходе от глобализма и на новых технологиях, нужна пауза, чтобы встроить новые схемы взаимодействия между коллективным Западом, глобальным Югом и Востоком. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, технологии, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей