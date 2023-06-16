https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878537974.html
Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса
Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса - РИА Новости, 16.06.2023
Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных крупнейших компаний на площадке ПМЭФ в пятницу не планируется, сообщил журналистам в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:48
2023-06-16T09:48
2023-06-16T09:48
пмэф-2023
россия
экономика
технологии
владимир путин
александр шохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных крупнейших компаний на площадке ПМЭФ в пятницу не планируется, сообщил журналистам в кулуарах форума глава РСПП Александр Шохин, он пояснил, что бизнесмены, сохраняющие отношения с РФ, не хотят попадать под "радары" западных контролирующих органов. "Не планируется пока. Я думаю, что тут две причины. Первая - первые лица крупнейших международных компаний воздерживаются от личного участия в такого рода мероприятиях по той причине, что даже те, кто продолжает работать в России, они не хотят под радары попадать контролирующих своих органов с тем, чтобы на них оказывалось повышенное давление по уходу из России и так далее. Я считаю, что в этом есть и интерес российской стороны - не светить руководителей дружественных компаний из недружественных стран", - сказал Шохин. Второй причиной он назвал то, что, когда формируется новая система международных отношений, основанных на уходе от глобализма и на новых технологиях, нужна пауза, чтобы встроить новые схемы взаимодействия между коллективным Западом, глобальным Югом и Востоком. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса
Шохин заявил, что встречи Путина с международным бизнесом на ПМЭФ не планируется
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных крупнейших компаний на площадке ПМЭФ в пятницу не планируется, сообщил журналистам в кулуарах форума глава РСПП Александр Шохин, он пояснил, что бизнесмены, сохраняющие отношения с РФ, не хотят попадать под "радары" западных контролирующих органов.
"Не планируется пока. Я думаю, что тут две причины. Первая - первые лица крупнейших международных компаний воздерживаются от личного участия в такого рода мероприятиях по той причине, что даже те, кто продолжает работать в России, они не хотят под радары попадать контролирующих своих органов с тем, чтобы на них оказывалось повышенное давление по уходу из России и так далее. Я считаю, что в этом есть и интерес российской стороны - не светить руководителей дружественных компаний из недружественных стран", - сказал Шохин.
Второй причиной он назвал то, что, когда формируется новая система международных отношений, основанных на уходе от глобализма и на новых технологиях, нужна пауза, чтобы встроить новые схемы взаимодействия между коллективным Западом, глобальным Югом и Востоком.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
дополняется ...