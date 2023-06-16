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Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге

Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2023

Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге

Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:42

2023-06-16T08:42

2023-06-16T09:19

санкт-петербург

пмэф-2023

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Помимо этого, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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санкт-петербург, россия, владимир путин, дмитрий песков