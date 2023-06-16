Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
08:42 16.06.2023 (обновлено: 09:19 16.06.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878523545.html
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2023
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:42
2023-06-16T09:19
санкт-петербург
пмэф-2023
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Помимо этого, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/konflikt-1878473655.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, владимир путин, дмитрий песков
Санкт-Петербург, ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге

Песков: встреча Путина с делегацией африканских лидеров пройдет в субботу в Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков также напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Помимо этого, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине
15 июня, 20:56
 
ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала