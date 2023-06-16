https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878523545.html
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2023
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:42
2023-06-16T08:42
2023-06-16T09:19
санкт-петербург
пмэф-2023
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Помимо этого, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/konflikt-1878473655.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, владимир путин, дмитрий песков
Санкт-Петербург, ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
Песков: встреча Путина с делегацией африканских лидеров пройдет в субботу в Петербурге