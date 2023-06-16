https://ria.ru/20230616/vsk-1878720865.html

ВСК и Национальный Центр ГЧП договорились о развитии продуктов страхования

ВСК и Национальный Центр ГЧП договорились о развитии продуктов страхования - РИА Новости, 16.06.2023

ВСК и Национальный Центр ГЧП договорились о развитии продуктов страхования

Страховой Дом ВСК и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение по совместному развитию продуктов в сфере страхования, в рамках партнерства будут проработаны... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:00

2023-06-16T17:00

2023-06-16T17:00

пмэф-2023

экономика

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Страховой Дом ВСК и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение по совместному развитию продуктов в сфере страхования, в рамках партнерства будут проработаны вопросы по масштабированию практики предоставления договоров страхования концессионерами и частными партнерами в качестве формы обеспечения в ГЧП-проектах, сообщает пресс-служба ВСК.Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и гендиректор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.Как отмечается в сообщении, участники соглашения совместно проработают условия и требования к специальным страховым продуктам, которые упростят и позволят сократить затраты частных партнеров и концессионеров на обеспечение исполнения условия ГЧП-соглашений, а также разработают оптимальные бизнес-процессы, связанные с подготовкой, рассмотрением и одобрением заявок на получение инвесторами таких страховых продуктов, которые будут оцифрованы на платформе "Росинфра". Помимо этого, ВСК окажет консультационную и информационную поддержку Национальному Центру ГЧП по вопросам страхования на этапе заключения и реализации ГЧП-соглашений."Концессии – важная часть экономики государства. Благодаря активному развитию концессионных отношений возможно привлечение крупных инвестиций в социально важные проекты. Сотрудничество между Страховым Домом ВСК и Национальным Центром ГЧП позволит создать благоприятные условия для развития и реализации инвестиционных проектов с участием государства, и обеспечить эффективную защиту интересов всех сторон. Наше партнерство – важный шаг в развитии страховой отрасли и укреплении отношений между государством и частным сектором", - отметил Тарновский.По словам Селезнева, расширение практики использования страхования как формы обеспечения по ГЧП-проектам, во-первых, позволит сократить издержки бизнеса, связанные с заключением концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, во-вторых, за счет выработки и продвижения "стандартов" в данной сфере, такие продукты позволят лучше защитить государства в ГЧП-проектах.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/vsk-1878425737.html

https://ria.ru/20230418/soglashenie-1866082837.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вск (страховой дом)