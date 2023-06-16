https://ria.ru/20230616/vosstanovlenie-1878517159.html

Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР

Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2023

Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР

Омская область продолжит оказывать экономическую поддержку и восстанавливать подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказал глава Омской... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:52

2023-06-16T07:52

2023-06-16T07:52

пмэф-2023

омская область

стаханов

луганская народная республика

виталий хоценко

леонид пасечник

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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Омская область продолжит оказывать экономическую поддержку и восстанавливать подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказал глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Врио губернатора Омской области встретился с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны обсудили развитие подшефного Омску Стаханова. Шефство над Стахановым, разрушенным после ракетных ударов, Омская область взяла 29 июля 2022 года. Омск начала восстановление многоквартирных домов, детских садов, школ, техникумов и больниц, обновление электросетей, теплосетей и водоводов, остекление окон. В Стаханов направлены строительные материалы и техника. "Стаханов располагается близко к линии боевого соприкосновения, пострадал достаточно серьезно. Продолжим восстанавливать социально-экономическую сферу, многоквартирные дома, создадим МФЦ и поможем во взаимодействии с другими регионами нашей страны. Также в этом году завершим ремонт родильного дома и нескольких образовательных учреждений", - отметил Хоценко. Глава Омской области добавил, что поддержка со стороны региона теперь оказывается не только ЛНР и ДНР, но и находящемуся на границе с Украиной Белгороду. Из Омска туда направляют грузы с гуманитарной помощью, а также оказывают поддержку военным. Один из таких грузов уже прибыл в Белгородскую область. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html

омская область

стаханов

луганская народная республика

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омская область, стаханов, луганская народная республика, виталий хоценко, леонид пасечник