Губернатор Хоценко: Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР
ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.
ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.
Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.
Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.
В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.
В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.
В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!
В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!
Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.
Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.
Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.
Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.
На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.
На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.
Участникам форума предстоит большая работа.
Участникам форума предстоит большая работа.
Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.
Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.
ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.
Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.
В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.
В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!
Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.
Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.
На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.
Участникам форума предстоит большая работа.
Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.