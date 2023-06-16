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Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:52 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vosstanovlenie-1878517159.html
Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР
Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2023
Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР
Омская область продолжит оказывать экономическую поддержку и восстанавливать подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказал глава Омской... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:52
2023-06-16T07:52
пмэф-2023
омская область
стаханов
луганская народная республика
виталий хоценко
леонид пасечник
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Омская область продолжит оказывать экономическую поддержку и восстанавливать подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказал глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Врио губернатора Омской области встретился с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны обсудили развитие подшефного Омску Стаханова. Шефство над Стахановым, разрушенным после ракетных ударов, Омская область взяла 29 июля 2022 года. Омск начала восстановление многоквартирных домов, детских садов, школ, техникумов и больниц, обновление электросетей, теплосетей и водоводов, остекление окон. В Стаханов направлены строительные материалы и техника. "Стаханов располагается близко к линии боевого соприкосновения, пострадал достаточно серьезно. Продолжим восстанавливать социально-экономическую сферу, многоквартирные дома, создадим МФЦ и поможем во взаимодействии с другими регионами нашей страны. Также в этом году завершим ремонт родильного дома и нескольких образовательных учреждений", - отметил Хоценко. Глава Омской области добавил, что поддержка со стороны региона теперь оказывается не только ЛНР и ДНР, но и находящемуся на границе с Украиной Белгороду. Из Омска туда направляют грузы с гуманитарной помощью, а также оказывают поддержку военным. Один из таких грузов уже прибыл в Белгородскую область. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html
омская область
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омская область, стаханов, луганская народная республика, виталий хоценко, леонид пасечник
ПМЭФ-2023, Омская область, Стаханов, Луганская Народная Республика, Виталий Хоценко, Леонид Пасечник
Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР

Губернатор Хоценко: Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР

© Администрация города Стаханов/TelegramПоследствия обстрела Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела Стаханова в ЛНР
© Администрация города Стаханов/Telegram
Последствия обстрела Стаханова в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Омская область продолжит оказывать экономическую поддержку и восстанавливать подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказал глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Омской области встретился с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны обсудили развитие подшефного Омску Стаханова. Шефство над Стахановым, разрушенным после ракетных ударов, Омская область взяла 29 июля 2022 года. Омск начала восстановление многоквартирных домов, детских садов, школ, техникумов и больниц, обновление электросетей, теплосетей и водоводов, остекление окон. В Стаханов направлены строительные материалы и техника.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Ингушетия на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Запорожской областью
15 июня, 23:33
"Стаханов располагается близко к линии боевого соприкосновения, пострадал достаточно серьезно. Продолжим восстанавливать социально-экономическую сферу, многоквартирные дома, создадим МФЦ и поможем во взаимодействии с другими регионами нашей страны. Также в этом году завершим ремонт родильного дома и нескольких образовательных учреждений", - отметил Хоценко.
Глава Омской области добавил, что поддержка со стороны региона теперь оказывается не только ЛНР и ДНР, но и находящемуся на границе с Украиной Белгороду. Из Омска туда направляют грузы с гуманитарной помощью, а также оказывают поддержку военным. Один из таких грузов уже прибыл в Белгородскую область.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Омская областьСтахановЛуганская Народная РеспубликаВиталий ХоценкоЛеонид Пасечник
 
 
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