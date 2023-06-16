https://ria.ru/20230616/vorobev-1878543314.html

Андрей Воробьев: 186 зарубежных предприятий продолжают работу в Подмосковье

Андрей Воробьев: 186 зарубежных предприятий продолжают работу в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2023

Андрей Воробьев: 186 зарубежных предприятий продолжают работу в Подмосковье

О том, как санкции развернули экономику Московской области на восток, а на место ушедших зарубежных компаний пришли новые, а также о том, как оказывается помощь РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:00

2023-06-16T11:00

2023-06-16T11:00

пмэф-2023

интервью

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

красногорск

мытищи

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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О том, как санкции развернули экономику Московской области на восток, а на место ушедших зарубежных компаний пришли новые, а также о том, как оказывается помощь и поддержка участникам специальной военной операции и их семьям, рады ли в Подмосковье видеть американцев, и каким может быть по итогам года рост регионального валового продукта, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. Беседовали Полина Ковалева и Михаил Личков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Андрей Юрьевич, как оказывается помощь участникам спецоперации и их семьям?– Помощь оказывается так, чтобы каждая семья почувствовала заботу. Есть указы, нормативные акты, есть система выплат различных. Мы и ваше агентство часто об этом говорили, информировали. Но есть вещи, которые невозможно предусмотреть в жизни каждой семьи, и государственный фонд, который создал президент, – "Защитники Отечества", он как раз направлен на то, чтобы обеспечивать и помогать в части всего того, что предусмотрено, но гораздо больше того, в чем нуждается семья. Может быть это ремонт дома, может быть это какая-то нештатная ситуация. Наши центры, которые созданы и в Красногорске, и в каждом городе Московской области, как раз именно этим занимаются. Мы знаем, какое количество семей нуждается в помощи, и сопровождаем все, что с этим связано. Наши волонтеры и дети в том числе участвуют в акции "Доброе дело", это очень важное мероприятие, которое позволяет нам быть в постоянном диалоге с ребятами, которые находятся на передовой. Важно, чтобы во времени этой чуткости и помощи не становилось меньше. Поэтому мы стараемся подобрать в центры поддержки людей очень неравнодушных и думаю, что у нас это получается.– Евросоюз ввел против вас санкции, может, это как-то отразилось на вашей жизни, и вы почувствовали какие-то изменения? Есть ли вообще, по вашему мнению, смысл вводить такие санкции?– Долгие годы, ведь это началось давным-давно, даже не с 2014 года, разного рода санкции. Конечно, мы все дорожим коммуникациями, возможностью передвижения, и ваш опыт показывает то, что можно почерпнуть интересного в любом уголке мира, правда? Поэтому сказать, что я расстроился, конечно, нет, но, вообще, все это давление, все эти мероприятия связаны с таким удушением, сдерживанием, раньше было сдерживание, а сейчас это не сдерживание, сейчас это просто такая агрессивная политика. Конечно, что это всегда плохо, потому что партнерство и диалог всегда приносят результат обеим сторонам. Для меня эти санкции не холодно, не жарко. Но мы ведь сейчас говорим о том, выиграли ли от этого сами европейцы или Америка после наложения санкций, – большой вопрос.– Может быть, вы можете рассказать, как санкции развернули экономику Московской области? Каким будет бюджет на следующий год? Профицитным или дефицитным?– Развивающаяся система она чаще всего предполагает дефицитный бюджет, потому что, когда ты развиваешься, каждый следующий год ты видишь рост, и это оправдано. А перемены человек он видит не когда-то потом, то, что его волнует. Поэтому чаще всего у нас принимается бюджет с дефицитом, потому что мы еще растем очень быстро. Быстрее всех в стране по количеству растет Московская область.– А как санкции развернули экономику Московской области?– Они развернули в известном направлении. Они развернули на восток. И сегодня на форуме мы встречаемся и с Турцией, Китаем, Индией, вот эти три страны, но не только с ними. Еще мы работаем с определенными компаниями. Я не буду ни в коем случае их называть, это компании, которые являются частными, скажем, фамильными, семейными. Это позволяет соответственно этой деятельности продолжаться, потому что в Подмосковье 186 предприятий было иностранных. Это, похоже, самое большое количество успешно работающих предприятий. Сегодня они работают. Но, самое главное, чтоб приходили новые. Потому что мы приветствуем все умное, все технологичное, все полезное для человека, все конкурентоспособное. Поэтому, поверьте, в поиске мы поддерживаем отечественный бизнес, который находит возможности продолжения тех или иных проектов.– Каким по итогам года будет рост регионального валового продукта?– Нужно дождаться окончания года. У нас же в России говорят: по осени считаем. Все-таки бюджет чуть больше. Но пока все равно ваш вопрос мне понятен. Пока наша промышленность показывает рост. Это где-то в районе 5%. Это хорошо. Потому что серьезный удар был нанесен по логистике. И ей нужно время адаптироваться. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому мы рост бюджета видим за первые пять месяцев неплохой.– Андрей Юрьевич, жалеете ли вы, уже спустя год, что ушли такие бренды как IKEA, Mercedes и Макдональдс? Насколько их удалось заменить?– Скорее не жалею. Конечно, лучше, чтобы к нам приходили успешные компании, которые оценивали наши жители. Но важно помнить, что свято место пусто не бывает. Это видно по разным продуктам, по сырью, по продукции и другим направлениям. Приходят новые компании, часть из них продолжили работу под российским руководством. Уйдут одни – придут новые.– Подмосковье и Белоруссия подпишут договор о сотрудничестве, вы можете рассказать, какие сферы затронет это сотрудничество, есть ли первые результаты?– Первые результаты есть, мы подписываем соглашение о строительстве предприятия, весьма внушительного, инвестиции – порядка 10 миллиардов рублей.– В какой сфере будут работать предприятия?– Это машиностроение, одна компания, а вторая – это очень интересное решение в кондитерской области, хотя рынок кондитерский весьма конкурентен, вообще в стране и в Подмосковье, да, у нас достаточное количество фабрик, но они уверены в собственных силах, мы очень рады. С белорусами мы, конечно, дружим и взаимодействуем, есть весьма сильное решение по машиностроению, технику различную, которая используется при дорожном строительстве, активно выпускают коллеги, и она очень достойного качества.– Известно ли вам, кто еще хочет уйти из Подмосковья? В частности, недавно обсуждался уход "Леруа Мерлен", который является одним из самых доступных гипермаркетов.– Об этом мне неизвестно, но хочу сказать, что мы в очень хороших отношениях с всеми иностранными предприятиями. У нас очень тесное партнерство, поддержка, понимание и обсуждение следующих проектов. Свято место пусто не бывает.– Подмосковный завод Mercedes-Benz прекратил свою работу после продажи российских активов, скажите, когда будет перезапущен завод? Какие автомобили будут выпускать на этом предприятии?– Сейчас там рассматривается и идет конкуренция нескольких китайских концернов, и на выставке в Шанхае все были поражены прорывом китайского автомобилестроения. Я очень надеюсь, что в Подмосковье также один из проектов будет реализован, и это здорово, мы это приветствуем, и думаю, что в скором времени услышим.– Московская область традиционно является лидером по вводу квадратных метров нового жилья. Будет ли Подмосковье стараться сохранять позиции в этой сфере?– Я думаю, что да. Главная цель – новоселье в этих новостройках должно быть в радость. Мы сейчас обращаем внимание на стандарты, в частности, в ближайшее время рассмотрим пилотную региональную норму, когда не только первый этаж, но и два-три этажа могут использоваться под коворкинги или офисные помещения.Мы стараемся, чтобы все то, о чем нас просят жители, – это двор без машин, удобные подъезды без ступенек – внедрялось. Но, наверное, главным нашим достижением будет массовое индивидуальное жилищное строительство. Это будут современные решения, такие проекты мы уже начали, и первые из них уже показывают спрос, что стало возможным благодаря ипотеке на ИЖС. Также мы уделим внимание строительству и на отдаленных территориях, там у нас проблемы. Где-то пусто, а где-то густо. Так бывает. И в ряде городов мы стимулируем строительство: это Дубна, Серпухов, Протвино, Пущино. Отдаленные территории нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы строились новые дома… Жизнь так устроена, что жилье устаревает, ветшает, должны появляться новые предприятия, и в новых технологичных предприятиях хотят работать молодые современные люди, а значит, и планировать свое будущее.– Если мы с вами начали говорить о ветхом жилье, то сейчас в России активно набирает обороты программа комплексного развития территорий. Сколько таких проектов уже запущено в Подмосковье, и какого объема ввода по ним вы ожидаете как глава региона?– Первые проекты КРТ были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском, в рамках которых расселяем 4,5 тысячи квадратных метров. Первые 126 человек в Мытищах уже получили новые квартиры и справили новоселье. Еще 18 проектов запустили в 2022 году в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Наро-Фоминске. В новое жилье смогут переехать почти 15 тысяч человек, которые живут в аварийных домах – это 350 тысяч квадратных метров. В этом году к программе реновации присоединятся такие города как Одинцово, Красногорск, Коломна, Котельники, Солнечногорск, Дубна, Кашира, Люберцы, Электросталь. Запустим еще 23 проекта КРТ, в рамках которых расселим более 13 тысяч человек на общую площадь 285 тысяч квадратов. Кроме того, мы приступили к работе по вовлечению в КРТ депрессивных заброшенных промзон, которые уродуют облик наших городов. Сейчас ведется активная работа по подготовке проектов на общей площади 470 гектаров. Наша задача – создать на этих территориях современные жилые кварталы со всей инфраструктурой для качественной жизни людей.– Туда планируется расселять как аварийное, так и ветхое жилье?– Да, абсолютно так. Но там еще и будет доля для рынка, чтобы компенсировать затраты.– Андрей Юрьевич, не могу вам не задать вопрос. Вы наверняка читали новость, что в Подмосковье хотят построить деревню для американцев.– Я не читал, есть письмо от американцев, есть запрос от Россотрудничества. Такая инициатива действительно рассматривается.– Как глава региона, вы будете рады, что появится такой поселок?– Мы рады каждому жителю, тем более тому, кто приносит полезное, умное, важное. Поэтому область растет, мы с вами с этого начали. Наша главная задача, чтобы жители не разочаровывались, а были рады положительным переменам.

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https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861786685.html

https://realty.ria.ru/20230424/logopark-1867282735.html

https://realty.ria.ru/20230615/novostroyki-1878463038.html

московская область (подмосковье)

красногорск

мытищи

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

интервью, андрей воробьев, московская область (подмосковье), красногорск, мытищи, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)