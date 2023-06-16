https://ria.ru/20230616/vorkuta-1878645788.html

В Воркуте в середине июня выпал снег

В Воркуте в середине июня выпал снег - РИА Новости, 16.06.2023

В Воркуте в середине июня выпал снег

Циклон, сформировавшийся над севером Западной Сибири, принес в Воркуту снег в середине июня, для крайнего северо-востока Европы это не редкое явление летом,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:49

2023-06-16T14:49

2023-06-16T14:49

общество

воркута

западная сибирь

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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Циклон, сформировавшийся над севером Западной Сибири, принес в Воркуту снег в середине июня, для крайнего северо-востока Европы это не редкое явление летом, рассказали РИА Новости в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми. Ночью в Воркуте выпал снег, температура держалась на отметке около нуля. "Ночью отмечались следы снега – это не снежный покров, …но на какое-то время припорошило… Это не редкое явление, расположение Воркуты – крайний северо-восток европейской территории, очень часто на эту территорию опускается арктический воздух, поэтому в принципе это происходит довольно часто", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в районе Воркуты вообще нет безморозного периода, когда месяц и более температура не опускается до отрицательных значений. Виновником нынешнего снегопада стал активный циклон над севером Западной Сибири – по его периферии в Воркуту поступает воздух с Карского моря. Как отметили в ЦГМС Коми, ничего необычного в июньском снегопаде для Воркуты нет – снег может выпадать в течение всего лета, а в августе здесь уже начинается отопительный сезон. Жители Воркуты делятся в соцсетях фотографиями снегопада. Для жителей средней полосы такая картина привычна для периода поздней осени или ранней весны, воркутинцы же такие сюрпризы погоды воспринимают с юмором. В свою очередь спасатели регионального ГУ МЧС предупреждали воркутинцев о возможных заморозках, отметив, что такая погода может сохраниться до 19 июня.

https://ria.ru/20230413/sneg-1864962353.html

воркута

западная сибирь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, воркута, западная сибирь