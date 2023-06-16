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Волгина: цифровая наружная реклама неразрывно связана с экономикой будущего

Волгина: цифровая наружная реклама неразрывно связана с экономикой будущего - РИА Новости, 16.06.2023

Волгина: цифровая наружная реклама неразрывно связана с экономикой будущего

Как наружная реклама становится "двигателем торговли" и решает социально значимые задачи, сформирована ли в обществе "культура рекламы", а также как пандемия... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:22

2023-06-16T17:22

2023-06-16T17:22

пмэф-2023

интервью

реклама

общество

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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Как наружная реклама становится "двигателем торговли" и решает социально значимые задачи, сформирована ли в обществе "культура рекламы", а также как пандемия стала толчком к развитию социальных проектов, в интервью корреспонденту РИА "Новости" Юлии Чичериной на полях ПМЭФ-2023 рассказала председатель правления Союза операторов наружной рекламы, директор юридического департамента крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы Gallery Евгения Волгина.- Евгения Александровна, с чем один из лидеров отрасли наружной рекламы компания Gallery, приехала на ПМЭФ-2023?- Наша компания традиционно является партнером Петербургского экономического форума и активно рекламирует форум на своих площадках. В этом году наши представители участвуют в трех сессиях: "Карта креативного капитала регионов: локальные инициативы и международные партнерства", "Цифровая экономика 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики" и "Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточным в области цифровых технологий". Мы рассказываем о текущем положении в индустрии, формируя позитивные тезисы о ее дальнейшем развитии.Реклама, как известно, — двигатель торговли. Этот тезис актуален и сегодня. Особенно в условиях импортозамещения, когда российским и приходящим в Россию новым брендам нужно как можно эффективнее рассказывать о себе. Площадка Росконгресса позволяет говорить о достижениях в экономике сегодня и посмотреть, что нас ждет впереди.- Какую роль в развитии отрасли играет Союз операторов наружной рекламы?- Это отраслевое сообщество компаний, владеющих и эксплуатирующих рекламные конструкции как медиаактив. Союз возник как ответная мера на внесение в 2022 году законопроекта о едином операторе цифровой рекламы, который был подвергнут критике игроками рынка, ФАС, Минцифры, но мы продолжаем жить и развиваться, ставить перед собой амбициозные планы, связанные, прежде всего, с технологическим развитием отрасли.Впереди у нас много проектов, инициатив — мы прорабатываем их вместе с операторами и надеемся, что в сегодняшних реалиях наружная реклама может принести пользу не только участникам рынка рекламы, но и всей цепочке, в том числе государству.Ведь цифровая наружная реклама — очень эффективный инструмент для взаимодействия государства с потребителем информации.Аудитория наружной рекламы — люди на улице, взаимодействующие с наружной рекламой как неотъемлемой частью городской среды. Современная наружная реклама — это эффективный инструмент, развитию и цифровизации которого нужно уделить сегодня особое внимание.- Как вы относитесь к термину "культура рекламы"?- Конечно, реклама — это часть информации. Информация вызывает интерес, а реклама — это формирование отношения к продукту. Вопрос культуры рекламы важный, но в нашей стране не самый острый. Уровень этичности информации и саморегулирования в формировании рекламных смыслов в России достаточно высокий. Вопрос этики урегулирован очень хорошо, и доказательство тому — сформировавшаяся административная и судебная практика. В этом плане регулирование в достаточной степени комфортно.- Как обстоят дела с кибербезопасностью? Возможно ли проникновение в "наружку" хакеров?- Это насущный вопрос, поскольку цифровая наружная реклама является медиаактивом. На базе Союза операторов наружной рекламы ведется серьезная работа по внедрению стандартов информационной безопасности.Кибербезопасность делится на две части: техническая, она же технологическая безопасность, и информационная — это работа с материалами.В рамках Союза проводится разработка усиленных стандартов в этой области, в перспективе формализация стандартов и их внедрение.- Какие социальные инициативы поддерживает Gallery?- Сегодня в арсенале Gallery более 800 цифровых рекламных конструкций по всей России. Мы занимаем лидирующие позиции цифровой наружной рекламы и динамично развиваемся.Возможности цифровой наружной рекламы позволяют быстро и эффективно подключиться к важной социально повестке.В период пандемии мы провели уникальный проект социального характера, размещали материалы на тему "Оставайтесь дома", "Спасибо врачам", "Вакцинация". Впервые наружка благодаря технологиям показала себя оперативным и эффективным инструментом взаимодействия с аудиторией. Gallery продолжает участвовать в освещении памятных исторических событий, других важных мероприятий на федеральном и региональном уровнях.Считаю, что возможности быстрого размещения социально значимой рекламы на сегодняшний день со стороны государства недооценены.- Нужна ли отрасли наружной рекламы господдержка?- В первую очередь, нужна поддержка в виде внимания и актуализации регулирования, соотнесения с новыми возможностями и запросами экономики сегодня. Важно сделать рекламу доступной, а умная наружная реклама — прекрасный помощник в этой задаче. Ее возможности позволяют выбирать различные форматы и время взаимодействия с аудиторией. Например, нет необходимости размещаться в течение месяца: можно выбирать интересные слоты и временные отрезки для размещения. Формат статической рекламы сложнее представить столь динамичным.Повторюсь, для поддержания и развития отрасли нужно совершенствовать регуляторные меры. Например, сегодняшние сроки эксплуатации рекламной конструкции, принятые более десяти лет назад, — совсем не про цифровые конструкции.В целом развитие бизнеса наружной рекламы, его инвестиционная привлекательность — это вопрос, где мы уже "отстаем на шаг". Сегодня нужно учитывать возможности и особенности цифровой рекламы. Этот вопрос требует оперативного разрешения.- То есть надо думать о завтра, прогнозируя послезавтра?- Конечно. Реклама — это о будущем. В этом смысл рекламы — привлечь к будущему продукту. Когда мы говорим о рекламе, мы говорим и об экономике будущего.

https://ria.ru/20230512/reklama-1871312515.html

https://ria.ru/20221223/brendy-1840779056.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230607/reklama-1876755501.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, реклама, общество, экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)