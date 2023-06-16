https://ria.ru/20230616/voda-1878615668.html
В Кривом Роге заявили о сверхсложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
В Кривом Роге заявили о сверхсложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 16.06.2023
В Кривом Роге заявили о сверхсложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил в Telegram-канале, что ситуация с водой в городе сверхсложная, в ближайшие месяцы потребителям придется... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:23
2023-06-16T13:23
2023-06-16T13:23
специальная военная операция на украине
кривой рог
александр вилкул
украина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил в Telegram-канале, что ситуация с водой в городе сверхсложная, в ближайшие месяцы потребителям придется ужесточать режим экономии воды. "Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Каховка падает и ясно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Следует сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал" - написал Вилкул.Чиновник подчеркнул, что режим экономии воды в ближайшие месяцы будет только ужесточаться. По его словам, существует высокий риск того, что часть города на время останется без водопроводной воды, как сейчас происходит в городах Марганец и Покров Днепропетровской области. На прошлой неделе Вилкул предупреждал население, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230607/ges-1876622081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, александр вилкул, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Александр Вилкул, Украина, В мире
В Кривом Роге заявили о сверхсложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
Мэр Вилкул: часть Кривого Рога может остаться без воды из-за разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил в Telegram-канале
, что ситуация с водой в городе сверхсложная, в ближайшие месяцы потребителям придется ужесточать режим экономии воды.
"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Каховка падает и ясно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Следует сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал" - написал Вилкул.
На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС
Чиновник подчеркнул, что режим экономии воды в ближайшие месяцы будет только ужесточаться. По его словам, существует высокий риск того, что часть города на время останется без водопроводной воды, как сейчас происходит в городах Марганец и Покров Днепропетровской области.
На прошлой неделе Вилкул предупреждал население, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.