В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных препаратов, заявил журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. "Технически мы готовы, безусловно. Свое личное мнение скажу - скорее это обосновано, потому было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАДы - ну, потому что, в принципе, серая зона", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли быть введена в России маркировка ветеринарных товаров, препаратов наравне с фармацевтическими. При этом Дубин уточнил, что напрямую данный вопрос относится к Минпромторгу. "Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо - значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям - это, конечно, важный аспект", - резюмировал он. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных препаратов, заявил журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
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"Технически мы готовы, безусловно. Свое личное мнение скажу - скорее это обосновано, потому было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАДы - ну, потому что, в принципе, серая зона", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли быть введена в России маркировка ветеринарных товаров, препаратов наравне с фармацевтическими.
При этом Дубин уточнил, что напрямую данный вопрос относится к Минпромторгу.
"Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо - значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям - это, конечно, важный аспект", - резюмировал он.
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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