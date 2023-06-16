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В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:28 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vetpreparaty-1878515277.html
В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России
В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России - РИА Новости, 16.06.2023
В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России
Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:28
2023-06-16T07:28
пмэф-2023
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных препаратов, заявил журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. "Технически мы готовы, безусловно. Свое личное мнение скажу - скорее это обосновано, потому было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАДы - ну, потому что, в принципе, серая зона", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли быть введена в России маркировка ветеринарных товаров, препаратов наравне с фармацевтическими. При этом Дубин уточнил, что напрямую данный вопрос относится к Минпромторгу. "Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо - значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям - это, конечно, важный аспект", - резюмировал он. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Новости
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России

Председатель совета директоров ЦРПТ заявил о готовности маркировать ветпрепараты в России

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных препаратов, заявил журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
«
"Технически мы готовы, безусловно. Свое личное мнение скажу - скорее это обосновано, потому было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАДы - ну, потому что, в принципе, серая зона", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли быть введена в России маркировка ветеринарных товаров, препаратов наравне с фармацевтическими.
При этом Дубин уточнил, что напрямую данный вопрос относится к Минпромторгу.
"Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо - значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям - это, конечно, важный аспект", - резюмировал он.
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
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Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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