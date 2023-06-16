https://ria.ru/20230616/vetpreparaty-1878515277.html

В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России

В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России - РИА Новости, 16.06.2023

В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России

Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:28

2023-06-16T07:28

2023-06-16T07:28

пмэф-2023

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных препаратов, заявил журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. "Технически мы готовы, безусловно. Свое личное мнение скажу - скорее это обосновано, потому было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАДы - ну, потому что, в принципе, серая зона", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли быть введена в России маркировка ветеринарных товаров, препаратов наравне с фармацевтическими. При этом Дубин уточнил, что напрямую данный вопрос относится к Минпромторгу. "Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо - значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям - это, конечно, важный аспект", - резюмировал он. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика