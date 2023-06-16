https://ria.ru/20230616/ustroystvo-1878501787.html
В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах
В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах - РИА Новости, 16.06.2023
В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах
Российские разработчики придумали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности поврежденных космических аппаратов и устранять в них трещины,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T03:07
2023-06-16T03:07
2023-06-16T06:24
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские разработчики придумали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности поврежденных космических аппаратов и устранять в них трещины, следует из документов в базе данных Роспатента."Изобретение относится к области космонавтики, в частности к получению тонких пленок тепловой энергией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), для устранения микротрещин на поверхности корпуса космических летательных аппаратов (КЛА)", — говорится в материале.Как следует из описания изобретения ученых Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук (ИСМАН), оно будет представлять собой цилиндр, внутри которого будет находиться СВС-шихта и спираль для инициирования синтеза и испарения нагреваемого материала. Нижняя часть устройства будет иметь двойную стенку, в полом объеме которой можно будет создавать вакуум. Таким образом прибор будет "присасываться" к поверхности, которую нужно починить. По замыслу разработчиков, при нагреве шихты расходный материал будет испаряться с нее и оседать в области трещины, закупоривать ее и образовывать сплошную пленку на поверхности космического аппарата. Помимо устранения трещин устройство может и определять их наличие. Для этого после установки прибора на поверхности космического аппарата в него будет закачиваться инертный газ. Снижение давления в камере будет говорить о том, что в месте установки устройства как раз присутствует трещина. В 2019 году на МКС зафиксировали утечку воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она произошла в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
https://ria.ru/20230512/mks-1871445995.html
https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html
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космос - риа наука, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах
Роспатент: разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские разработчики придумали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности поврежденных космических аппаратов и устранять в них трещины, следует из документов в базе данных Роспатента.
«
"Изобретение относится к области космонавтики, в частности к получению тонких пленок тепловой энергией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), для устранения микротрещин на поверхности корпуса космических летательных аппаратов (КЛА)", — говорится в материале.
Как следует из описания изобретения ученых Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук (ИСМАН), оно будет представлять собой цилиндр, внутри которого будет находиться СВС-шихта и спираль для инициирования синтеза и испарения нагреваемого материала.
Нижняя часть устройства будет иметь двойную стенку, в полом объеме которой можно будет создавать вакуум. Таким образом прибор будет "присасываться" к поверхности, которую нужно починить.
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По замыслу разработчиков, при нагреве шихты расходный материал будет испаряться с нее и оседать в области трещины, закупоривать ее и образовывать сплошную пленку на поверхности космического аппарата.
Помимо устранения трещин устройство может и определять их наличие. Для этого после установки прибора на поверхности космического аппарата в него будет закачиваться инертный газ. Снижение давления в камере будет говорить о том, что в месте установки устройства как раз присутствует трещина.
В 2019 году на МКС зафиксировали утечку воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она произошла в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
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