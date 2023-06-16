https://ria.ru/20230616/uran-1878599278.html
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 16.06.2023
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:49
2023-06-16T12:49
2023-06-16T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее СМИ со ссылкой на чиновников США сообщили о том, что Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.Комментируя это, в МИД России напомнили, что "тематику поставок Украине снарядов с обеднённым ураном российская сторона неоднократно комментировала, обращала внимание западных стран на данную проблему на различных уровнях и международных площадках"."Использование киевским режимом боеприпасов данного типа ведёт только к увеличению страданий мирного населения, в том числе и от загрязнения местности опасными для здоровья веществами", - указали в российском ведомстве.Там отметили, что негативные последствия этого хорошо известны. "В том числе и в самих США, где пострадавшие от применения подобных боеприпасов американские военные до сих пор судятся со своими властями", - напомнили в МИД РФ."Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться. СВО будет продолжена и все поставленные её цели будут достигнуты", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bec04ac317e048db7b6b54118d462fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
МИД: планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее СМИ со ссылкой на чиновников США
сообщили о том, что Белый дом собирается предоставить Украине
танковые снаряды с обедненным ураном.
Комментируя это, в МИД России напомнили, что "тематику поставок Украине снарядов с обеднённым ураном российская сторона неоднократно комментировала, обращала внимание западных стран на данную проблему на различных уровнях и международных площадках".
«
"Использование киевским режимом боеприпасов данного типа ведёт только к увеличению страданий мирного населения, в том числе и от загрязнения местности опасными для здоровья веществами", - указали в российском ведомстве.
Там отметили, что негативные последствия этого хорошо известны. "В том числе и в самих США, где пострадавшие от применения подобных боеприпасов американские военные до сих пор судятся со своими властями", - напомнили в МИД РФ.
"Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться. СВО будет продолжена и все поставленные её цели будут достигнуты", - заключили в российском МИД.