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МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/uran-1878599278.html
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 16.06.2023
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:49
2023-06-16T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее СМИ со ссылкой на чиновников США сообщили о том, что Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.Комментируя это, в МИД России напомнили, что "тематику поставок Украине снарядов с обеднённым ураном российская сторона неоднократно комментировала, обращала внимание западных стран на данную проблему на различных уровнях и международных площадках"."Использование киевским режимом боеприпасов данного типа ведёт только к увеличению страданий мирного населения, в том числе и от загрязнения местности опасными для здоровья веществами", - указали в российском ведомстве.Там отметили, что негативные последствия этого хорошо известны. "В том числе и в самих США, где пострадавшие от применения подобных боеприпасов американские военные до сих пор судятся со своими властями", - напомнили в МИД РФ."Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться. СВО будет продолжена и все поставленные её цели будут достигнуты", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

МИД: планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее СМИ со ссылкой на чиновников США сообщили о том, что Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
Комментируя это, в МИД России напомнили, что "тематику поставок Украине снарядов с обеднённым ураном российская сторона неоднократно комментировала, обращала внимание западных стран на данную проблему на различных уровнях и международных площадках".
«
"Использование киевским режимом боеприпасов данного типа ведёт только к увеличению страданий мирного населения, в том числе и от загрязнения местности опасными для здоровья веществами", - указали в российском ведомстве.
Там отметили, что негативные последствия этого хорошо известны. "В том числе и в самих США, где пострадавшие от применения подобных боеприпасов американские военные до сих пор судятся со своими властями", - напомнили в МИД РФ.
"Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться. СВО будет продолжена и все поставленные её цели будут достигнуты", - заключили в российском МИД.
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