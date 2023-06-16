https://ria.ru/20230616/uran-1878599278.html

МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 16.06.2023

МИД прокомментировал планы США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:49

2023-06-16T12:49

2023-06-16T12:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планы Белого дома поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации, она будет продолжена, ее цели будут выполнены, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее СМИ со ссылкой на чиновников США сообщили о том, что Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.Комментируя это, в МИД России напомнили, что "тематику поставок Украине снарядов с обеднённым ураном российская сторона неоднократно комментировала, обращала внимание западных стран на данную проблему на различных уровнях и международных площадках"."Использование киевским режимом боеприпасов данного типа ведёт только к увеличению страданий мирного населения, в том числе и от загрязнения местности опасными для здоровья веществами", - указали в российском ведомстве.Там отметили, что негативные последствия этого хорошо известны. "В том числе и в самих США, где пострадавшие от применения подобных боеприпасов американские военные до сих пор судятся со своими властями", - напомнили в МИД РФ."Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться. СВО будет продолжена и все поставленные её цели будут достигнуты", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина