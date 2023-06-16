https://ria.ru/20230616/ukraina-1878751083.html

Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин

Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин

Россия не пиарит свои действия по уничтожению военных объектов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:57

2023-06-16T17:57

2023-06-16T17:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не пиарит свои действия по уничтожению военных объектов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности, большой мощности и добиваемся успеха по этим направлениям. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников. Достаточно посмотреть, как работает наша техника по этому направлению. Ответ всегда есть. Просто мы его часто даже не пиарим. Но он чувствительный, этот ответ. И противник об этом знает", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/stena-1878497864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр