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Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878751083.html
Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин
Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин
Россия не пиарит свои действия по уничтожению военных объектов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:57
2023-06-16T17:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не пиарит свои действия по уничтожению военных объектов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности, большой мощности и добиваемся успеха по этим направлениям. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников. Достаточно посмотреть, как работает наша техника по этому направлению. Ответ всегда есть. Просто мы его часто даже не пиарим. Но он чувствительный, этот ответ. И противник об этом знает", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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безопасность, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не пиарит уничтожение военных объектов на Украине, заявил Путин

Путин: Россия постоянно уничтожает военные объекты на Украине, но зачастую не пиарит это

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не пиарит свои действия по уничтожению военных объектов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности, большой мощности и добиваемся успеха по этим направлениям. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников. Достаточно посмотреть, как работает наша техника по этому направлению. Ответ всегда есть. Просто мы его часто даже не пиарим. Но он чувствительный, этот ответ. И противник об этом знает", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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