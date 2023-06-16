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Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878727166.html
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России
У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:11
2023-06-16T17:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. На пленарном заседании ПМЭФ по просьбе главы государства показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны. "Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", - прокомментировал президент РФ эти кадры. "У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России

Путин: у России есть полное право считать задачу денацификации Украины одной из ключевых

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
На пленарном заседании ПМЭФ по просьбе главы государства показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны.
"Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", - прокомментировал президент РФ эти кадры.
"У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада, заявил Путин
Вчера, 16:27
 
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