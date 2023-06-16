https://ria.ru/20230616/ukraina-1878727166.html

Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России

Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России

У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:11

2023-06-16T17:11

2023-06-16T17:11

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. На пленарном заседании ПМЭФ по просьбе главы государства показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны. "Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", - прокомментировал президент РФ эти кадры. "У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, украина, владимир путин, в мире