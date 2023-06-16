https://ria.ru/20230616/ukraina-1878727166.html
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России
У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:11
2023-06-16T17:11
2023-06-16T17:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. На пленарном заседании ПМЭФ по просьбе главы государства показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны. "Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", - прокомментировал президент РФ эти кадры. "У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России
Путин: у России есть полное право считать задачу денацификации Украины одной из ключевых
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. У России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
На пленарном заседании ПМЭФ по просьбе главы государства показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны.
"Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", - прокомментировал президент РФ эти кадры.
"У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада, заявил Путин