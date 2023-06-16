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Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера
Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:37
2023-06-16T16:37
2023-06-16T16:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин."На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, ПМЭФ 2023, Россия, Владимир Путин, Адольф Гитлер
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели неонацистов, последователей Гитлера