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Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 16.06.2023 (обновлено: 16:59 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878710162.html
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера
Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:37
2023-06-16T16:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
пмэф 2023
россия
владимир путин
адольф гитлер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин."На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, в мире, пмэф 2023, россия, владимир путин, адольф гитлер
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, ПМЭФ 2023, Россия, Владимир Путин, Адольф Гитлер
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера

Путин: на Украине на пьедестал почета возвели неонацистов, последователей Гитлера

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада, заявил Путин
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреПМЭФ 2023РоссияВладимир ПутинАдольф Гитлер
 
 
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