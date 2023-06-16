https://ria.ru/20230616/ukraina-1878710162.html

Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера

Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера

Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:37

2023-06-16T16:37

2023-06-16T16:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Украина возвела на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера, заявил президент РФ Владимир Путин."На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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украина, в мире, пмэф 2023, россия, владимир путин, адольф гитлер