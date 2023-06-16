https://ria.ru/20230616/ugol-1878598783.html
Путин: страны увеличивают угольную генерацию вопреки словам об экологии
Путин: страны увеличивают угольную генерацию вопреки словам об экологии - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: страны увеличивают угольную генерацию вопреки словам об экологии
В некоторых странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды, на деле все происходит иначе, в частности, увеличивается... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:48
2023-06-16T12:48
2023-06-16T13:38
владимир путин
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россия
оаэ
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В некоторых странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды, на деле все происходит иначе, в частности, увеличивается угольная генерация, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ."К сожалению, в некоторых других странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение внешней окружающей среды, все складывается по-другому. Увеличивается угольная генерация, так сказать", - сказал Путин на стенде, посвященном Климатическому саммиту в ОАЭ.ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/otnosheniya-1878585237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, оаэ, экономика
Владимир Путин, ПМЭФ-2023, Россия, ОАЭ, Экономика
Путин: страны увеличивают угольную генерацию вопреки словам об экологии
Путин: некоторые страны увеличивают угольную генерацию, несмотря на заявления об экологии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В некоторых странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды, на деле все происходит иначе, в частности, увеличивается угольная генерация, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент ОАЭ
Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.
"К сожалению, в некоторых других странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение внешней окружающей среды, все складывается по-другому. Увеличивается угольная генерация, так сказать", - сказал Путин на стенде, посвященном Климатическому саммиту в ОАЭ.
ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин