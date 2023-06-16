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Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о своей первой учительнице
Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о своей первой учительнице - РИА Новости, 16.06.2023
Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о своей первой учительнице
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о своей первой... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:40
2023-06-16T21:40
2023-06-16T22:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о своей первой учительнице. "Мою первую учительницу зовут Ирина Александровна. Когда я учился в первом классе, она была совсем молодой, чуть ли не первый раз она взяла нас как классный руководитель. У меня самые теплые воспоминания о ней, дай Бог ей здоровья", - сказал Солодов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.
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Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Образование, Образование - Общество, Владимир Солодов