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Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о своей первой учительнице

Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о своей первой учительнице - РИА Новости, 16.06.2023

Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о своей первой учительнице

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о своей первой... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:40

2023-06-16T21:40

2023-06-16T22:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о своей первой учительнице. "Мою первую учительницу зовут Ирина Александровна. Когда я учился в первом классе, она была совсем молодой, чуть ли не первый раз она взяла нас как классный руководитель. У меня самые теплые воспоминания о ней, дай Бог ей здоровья", - сказал Солодов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, образование, образование - общество, владимир солодов