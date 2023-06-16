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В колледжах планируют начать готовить учителей для 5-9 классов
В колледжах планируют начать готовить учителей для 5-9 классов - РИА Новости, 16.06.2023
В колледжах планируют начать готовить учителей для 5-9 классов
В системе среднего профессионального образования планируют ввести программы по подготовке учителей основной школы, сообщил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:13
2023-06-16T11:13
2023-06-16T11:41
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
навигатор абитуриента
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В системе среднего профессионального образования планируют ввести программы по подготовке учителей основной школы, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сейчас в системе среднего профобразования готовят будущих педагогов, которым предстоит работать в детских садах и в начальной школе. В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. После того, как стандарт будет принят и эта специальность будет внесена в перечень, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5-9 классов", – сказал Сергей Кравцов.Инициатива создания нового образовательного стандарта пройдет серьезное обсуждение с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти. Проект также рассмотрит федеральное учебно-методическое объединение высшего образования (ФУМО), куда входят специалисты образовательных учреждений и работодатели.Как рассказал министр просвещения, выпускники системы среднего профессионального образования пользуются большой популярностью среди работодателей – школ, детских садов. Особенно востребованы выпускники педагогических специальностей, уровень их трудоустройства самый высокий среди всех отраслей.
https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html
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общество, сергей кравцов, навигатор абитуриента, россия
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Навигатор абитуриента, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В системе среднего профессионального образования планируют ввести программы по подготовке учителей основной школы, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Сейчас в системе среднего профобразования готовят будущих педагогов, которым предстоит работать в детских садах и в начальной школе. В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. После того, как стандарт будет принят и эта специальность будет внесена в перечень, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5-9 классов", – сказал Сергей Кравцов.
Навигатор абитуриента: колледжи России 2023
Инициатива создания нового образовательного стандарта пройдет серьезное обсуждение с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти. Проект также рассмотрит федеральное учебно-методическое объединение высшего образования (ФУМО), куда входят специалисты образовательных учреждений и работодатели.
Как рассказал министр просвещения, выпускники системы среднего профессионального образования пользуются большой популярностью среди работодателей – школ, детских садов. Особенно востребованы выпускники педагогических специальностей, уровень их трудоустройства самый высокий среди всех отраслей.