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Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров - РИА Новости, 16.06.2023
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11:27 16.06.2023 (обновлено: 15:26 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/trud-1878566361.html
Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров
Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров - РИА Новости, 16.06.2023
Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров
Сегодня около шести миллионов занятых в России не получают минимальный размер оплаты труда, еще 12 миллионов не имеют трудовых договоров, заявила вице-премьер... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:27
2023-06-16T15:26
пмэф-2023
экономика
россия
татьяна голикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Сегодня около шести миллионов занятых в России не получают минимальный размер оплаты труда, еще 12 миллионов не имеют трудовых договоров, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ."Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что это не заняты где-то еще, но по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек", - сказала она."Если коротко, то это огромный корпус проблем, над которыми нам всем совместно надо работать", - пояснила Голикова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, татьяна голикова
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров

Вице-премьер Голикова заявила, что около шести миллионов занятых в России не получают МРОТ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Сегодня около шести миллионов занятых в России не получают минимальный размер оплаты труда, еще 12 миллионов не имеют трудовых договоров, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ.
"Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что это не заняты где-то еще, но по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек", - сказала она.
"Если коротко, то это огромный корпус проблем, над которыми нам всем совместно надо работать", - пояснила Голикова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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