https://ria.ru/20230616/trud-1878566361.html

Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров

Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров - РИА Новости, 16.06.2023

Голикова заявила, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров

Сегодня около шести миллионов занятых в России не получают минимальный размер оплаты труда, еще 12 миллионов не имеют трудовых договоров, заявила вице-премьер... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:27

2023-06-16T11:27

2023-06-16T15:26

пмэф-2023

экономика

россия

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Сегодня около шести миллионов занятых в России не получают минимальный размер оплаты труда, еще 12 миллионов не имеют трудовых договоров, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ."Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что это не заняты где-то еще, но по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек", - сказала она."Если коротко, то это огромный корпус проблем, над которыми нам всем совместно надо работать", - пояснила Голикова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/mrot-1872829877.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, татьяна голикова