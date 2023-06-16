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Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту - РИА Новости, 16.06.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:54 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/troitsa-1878781871.html
Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту
Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту - РИА Новости, 16.06.2023
Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продление срока пребывания иконы "Троица" в храме Христа Спасителя на месяц. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:54
2023-06-16T19:54
религия
русская православная церковь
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продление срока пребывания иконы "Троица" в храме Христа Спасителя на месяц. Ранее в РПЦ сообщили, что пребывание "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля. "Никак не могу это прокомментировать. Это теперь к Минкульту. Вы знаете, что все решения были приняты, были приняты решения о реставрационных работах. Но сроки и так далее – это все эксперты обсуждают, поэтому это уже не наш вопрос", - сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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русская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия
Религия, Русская православная церковь, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия
Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту

Песков перенаправил вопрос о сроках пребывания "Троицы" в храме Христа Спасителя Минкульту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Священнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продление срока пребывания иконы "Троица" в храме Христа Спасителя на месяц.
Ранее в РПЦ сообщили, что пребывание "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля.
"Никак не могу это прокомментировать. Это теперь к Минкульту. Вы знаете, что все решения были приняты, были приняты решения о реставрационных работах. Но сроки и так далее – это все эксперты обсуждают, поэтому это уже не наш вопрос", - сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Священнослужительницы у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
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