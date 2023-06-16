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Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту

Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту - РИА Новости, 16.06.2023

Песков переадресовал вопрос о "Троице" Минкульту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продление срока пребывания иконы "Троица" в храме Христа Спасителя на месяц. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:54

2023-06-16T19:54

2023-06-16T19:54

религия

русская православная церковь

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продление срока пребывания иконы "Троица" в храме Христа Спасителя на месяц. Ранее в РПЦ сообщили, что пребывание "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля. "Никак не могу это прокомментировать. Это теперь к Минкульту. Вы знаете, что все решения были приняты, были приняты решения о реставрационных работах. Но сроки и так далее – это все эксперты обсуждают, поэтому это уже не наш вопрос", - сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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русская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия