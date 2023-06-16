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Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя

Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя - РИА Новости, 16.06.2023

Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил платить за провоз грузов по железной дороге по силам отправителя, а ОАО "РЖД" компенсировать выпадающие... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:32

2023-06-16T07:32

2023-06-16T07:32

пмэф-2023

экономика

кемеровская область

сергей цивилев

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил платить за провоз грузов по железной дороге по силам отправителя, а ОАО "РЖД" компенсировать выпадающие доходы. "Были же принципы… заложены в железной дороге, что за провоз той и ли иной продукции железной дороге должны платить... (грузоотправитель - ред.) столько, сколько он может платить. Очень правильная, на мой взгляд, философия, потому что, если выше плату поднять, то груз может остановиться. Поэтому сколько он может платить, если он создает экономический эффект для всей страны, если он создает новые рабочие места, значит, с него надо брать плату ровно столько, сколько он может платить и считать в комплексе", – сказал Цивилев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По мнению главы Кузбасса, финансовые потери ОАО "РЖД" нужно компенсировать. "А "Российским железным дорогам" значит надо принимать решение компенсировать им, если им не хватает чего-то. Мы тоже не должны допустить, чтобы было банкротство у "Российских железных дорог". Они должны быть с нормальным уровнем прибыли и они должны развиваться, у них прибыль должна позволять выплачивать все свои обязательства, и социальные в том числе", – сказал Сергей Цивилев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

кемеровская область

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экономика, кемеровская область, сергей цивилев, ржд