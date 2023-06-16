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Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:32 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/transportirovka-1878515682.html
Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя
Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя - РИА Новости, 16.06.2023
Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил платить за провоз грузов по железной дороге по силам отправителя, а ОАО "РЖД" компенсировать выпадающие... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:32
2023-06-16T07:32
пмэф-2023
экономика
кемеровская область
сергей цивилев
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил платить за провоз грузов по железной дороге по силам отправителя, а ОАО "РЖД" компенсировать выпадающие доходы. "Были же принципы… заложены в железной дороге, что за провоз той и ли иной продукции железной дороге должны платить... (грузоотправитель - ред.) столько, сколько он может платить. Очень правильная, на мой взгляд, философия, потому что, если выше плату поднять, то груз может остановиться. Поэтому сколько он может платить, если он создает экономический эффект для всей страны, если он создает новые рабочие места, значит, с него надо брать плату ровно столько, сколько он может платить и считать в комплексе", – сказал Цивилев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По мнению главы Кузбасса, финансовые потери ОАО "РЖД" нужно компенсировать. "А "Российским железным дорогам" значит надо принимать решение компенсировать им, если им не хватает чего-то. Мы тоже не должны допустить, чтобы было банкротство у "Российских железных дорог". Они должны быть с нормальным уровнем прибыли и они должны развиваться, у них прибыль должна позволять выплачивать все свои обязательства, и социальные в том числе", – сказал Сергей Цивилев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
кемеровская область
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экономика, кемеровская область, сергей цивилев, ржд
ПМЭФ-2023, Экономика, Кемеровская область, Сергей Цивилев, РЖД
Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя

Глава Кузбасса: отправитель должен платить за провоз груза на ж/д столько, сколько сможет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил платить за провоз грузов по железной дороге по силам отправителя, а ОАО "РЖД" компенсировать выпадающие доходы.
«
"Были же принципы… заложены в железной дороге, что за провоз той и ли иной продукции железной дороге должны платить... (грузоотправитель - ред.) столько, сколько он может платить. Очень правильная, на мой взгляд, философия, потому что, если выше плату поднять, то груз может остановиться. Поэтому сколько он может платить, если он создает экономический эффект для всей страны, если он создает новые рабочие места, значит, с него надо брать плату ровно столько, сколько он может платить и считать в комплексе", – сказал Цивилев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
По мнению главы Кузбасса, финансовые потери ОАО "РЖД" нужно компенсировать.
"А "Российским железным дорогам" значит надо принимать решение компенсировать им, если им не хватает чего-то. Мы тоже не должны допустить, чтобы было банкротство у "Российских железных дорог". Они должны быть с нормальным уровнем прибыли и они должны развиваться, у них прибыль должна позволять выплачивать все свои обязательства, и социальные в том числе", – сказал Сергей Цивилев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаКемеровская областьСергей ЦивилевРЖД
 
 
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