https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878700055.html

Путин предложил использовать доходы от экспорта на развитие экономики

Путин предложил использовать доходы от экспорта на развитие экономики - РИА Новости, 16.06.2023

Путин предложил использовать доходы от экспорта на развитие экономики

Внешняя торговля РФ в профиците и нужно более активно направлять этот ресурс на развитие российской экономики, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:16

2023-06-16T16:16

2023-06-16T16:16

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Внешняя торговля РФ в профиците и нужно более активно направлять этот ресурс на развитие российской экономики, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. "Наша внешняя торговля в плюсе на 22,6 миллиарда долларов. …При этом за весь 2022 год профицит текущего счета составил 233 миллиарда... Что хочу подчеркнуть: этот ресурс должен более активно работать на развитие российской экономики, включая импорт передового оборудования, технологий, компонентов и материалов", - сказал глава государства. "Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции", - подчеркнул Путин. По последним данным ЦБ РФ, профицит текущего счета платежного баланса РФ за январь-май составил 22,8 миллиарда долларов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин