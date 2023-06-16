https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878565770.html

Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина

Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина - РИА Новости, 16.06.2023

Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина

Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:25

2023-06-16T11:25

2023-06-16T13:41

космос - риа наука

общество

валентина терешкова

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в документе.Путин учредил орден Гагарина в мае. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса.Космический полет Терешковой начался ровно 60 лет назад — 16 июня 1963 года. В тот день в 12:30 по московскому времени ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту космический корабль "Восток-6". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа и 50 минут, дальность — миллион 971 тысяча километров. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли, и 19 июня спускаемый аппарат благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.Терешкова стала первой женщиной в космосе и шестой среди советских космонавтов. Причем до сих пор она остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку, — все остальные летали только в составе экипажей. Следующая женщина отправилась в космос лишь через 19 лет — в 1982 году, это была советский космонавт Светлана Савицкая.

https://ria.ru/20230616/zhenschina-kosmonavt-1878026346.html

https://ria.ru/20220306/tereshkova-1776444062.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, общество, валентина терешкова, владимир путин