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Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина - РИА Новости, 16.06.2023
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11:25 16.06.2023 (обновлено: 13:41 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878565770.html
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина - РИА Новости, 16.06.2023
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина
Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:25
2023-06-16T13:41
космос - риа наука
общество
валентина терешкова
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в документе.Путин учредил орден Гагарина в мае. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса.Космический полет Терешковой начался ровно 60 лет назад — 16 июня 1963 года. В тот день в 12:30 по московскому времени ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту космический корабль "Восток-6". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа и 50 минут, дальность — миллион 971 тысяча километров. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли, и 19 июня спускаемый аппарат благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.Терешкова стала первой женщиной в космосе и шестой среди советских космонавтов. Причем до сих пор она остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку, — все остальные летали только в составе экипажей. Следующая женщина отправилась в космос лишь через 19 лет — в 1982 году, это была советский космонавт Светлана Савицкая.
https://ria.ru/20230616/zhenschina-kosmonavt-1878026346.html
https://ria.ru/20220306/tereshkova-1776444062.html
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космос - риа наука, общество, валентина терешкова, владимир путин
Космос - РИА Наука, Общество, Валентина Терешкова, Владимир Путин
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина

Президент Путин наградил Терешкову орденом Гагарина в 60-ю годовщину ее полета в космос

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВалентина Терешкова
Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Валентина Терешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
"За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в документе.
Летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова в кабине корабля Восток-6 во время ее первого полета в космос, 16 июня 1963 года - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
Вчера, 01:06
Путин учредил орден Гагарина в мае. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса.
Космический полет Терешковой начался ровно 60 лет назад — 16 июня 1963 года. В тот день в 12:30 по московскому времени ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту космический корабль "Восток-6". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа и 50 минут, дальность — миллион 971 тысяча километров. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли, и 19 июня спускаемый аппарат благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.
Терешкова стала первой женщиной в космосе и шестой среди советских космонавтов. Причем до сих пор она остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку, — все остальные летали только в составе экипажей. Следующая женщина отправилась в космос лишь через 19 лет — в 1982 году, это была советский космонавт Светлана Савицкая.
Летчик-космонавт Валентина Терешкова на аэродроме Ярославского аэроклуба - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Биография Валентины Терешковой
6 марта 2022, 01:01
 
Космос - РИА НаукаОбществоВалентина ТерешковаВладимир Путин
 
 
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