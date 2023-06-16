https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878565770.html
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина - РИА Новости, 16.06.2023
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина
Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:25
2023-06-16T11:25
2023-06-16T13:41
космос - риа наука
общество
валентина терешкова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:189:3011:1883_1920x0_80_0_0_9046bb2b1e167fc4d7e38be13a6678f7.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в документе.Путин учредил орден Гагарина в мае. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса.Космический полет Терешковой начался ровно 60 лет назад — 16 июня 1963 года. В тот день в 12:30 по московскому времени ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту космический корабль "Восток-6". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа и 50 минут, дальность — миллион 971 тысяча километров. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли, и 19 июня спускаемый аппарат благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.Терешкова стала первой женщиной в космосе и шестой среди советских космонавтов. Причем до сих пор она остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку, — все остальные летали только в составе экипажей. Следующая женщина отправилась в космос лишь через 19 лет — в 1982 году, это была советский космонавт Светлана Савицкая.
https://ria.ru/20230616/zhenschina-kosmonavt-1878026346.html
https://ria.ru/20220306/tereshkova-1776444062.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71807b4e63706a8d314fa48a85095bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, общество, валентина терешкова, владимир путин
Космос - РИА Наука, Общество, Валентина Терешкова, Владимир Путин
Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина
Президент Путин наградил Терешкову орденом Гагарина в 60-ю годовщину ее полета в космос
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном интернет-портале
правовой информации.
"За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в документе.
Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
Путин учредил орден Гагарина в мае. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса.
Космический полет Терешковой начался ровно 60 лет назад — 16 июня 1963 года. В тот день в 12:30 по московскому времени ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту космический корабль "Восток-6". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа и 50 минут, дальность — миллион 971 тысяча километров. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли, и 19 июня спускаемый аппарат благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.
Терешкова стала первой женщиной в космосе и шестой среди советских космонавтов. Причем до сих пор она остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку, — все остальные летали только в составе экипажей. Следующая женщина отправилась в космос лишь через 19 лет — в 1982 году, это была советский космонавт Светлана Савицкая.
Биография Валентины Терешковой