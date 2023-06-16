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Удмуртия и компания "Римера" договорились выпускать горнодобывающую технику - РИА Новости, 16.06.2023
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Удмуртская Республика
 
15:51 16.06.2023 (обновлено: 19:19 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/tekhnika-1878687262.html
Удмуртия и компания "Римера" договорились выпускать горнодобывающую технику
Удмуртия и компания "Римера" договорились выпускать горнодобывающую технику - РИА Новости, 16.06.2023
Удмуртия и компания "Римера" договорились выпускать горнодобывающую технику
Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий на площадке Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:51
2023-06-16T19:19
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
санкт-петербург
александр бречалов
пмэф 2023
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УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о производстве горнодобывающей техники на базе ижевского завода, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "В рамках форума глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий подписали соглашение о реализации с ГК "Римера" инвестиционных проектов на территории Удмуртии. Соглашение направлено на формирование благоприятного инвестиционного климата и решение приоритетных задач социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении. Поясняется, что в рамках реализуемого инвестпроекта предприятие "Ижнефтемаш" к 2026 году освоит производство более 15 типов спецтехники для подземной горной добычи полезных ископаемых. По прогнозу, "Ижнефтемаш" будет самостоятельно изготавливать до 80% узлов и агрегатов новой линейки оборудования. "При реализации проекта дополнительно будет создано более 150 рабочих мест. Новое производство планируется разместить на территории действующего завода "Ижнефтемаш". Освоение нового вида спецтехники для горнодобывающей промышленности позволит не только диверсифицировать продуктовую линейку "Ижнефтемаша", но и поддержит устойчивое развитие горнорудной отрасли, важнейшей сферы экономики России", — цитирует пресс-служба Бречалова. По словам Станислава Великого, в 2023 году отметят 30-летие с начала выпуска на заводе "Ижнефтемаш" оборудования для ремонта и цементирования скважин. "За эти годы мы стали основным поставщиком нестандартной и экспериментальной техники нефтедобывающим и нефтесервисным компаниям. Поэтому мы можем эффективно использовать накопленные компетенции в сегменте оборудования для горнорудной промышленности, перед которой сейчас очень остро стоит задача импортозамещения", – приводятся слова генерального директора группы компаний "Римера". По справке региональных властей, ГК "Римера" является инновационной компанией, одним из лидеров международного рынка по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html
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удмуртская республика (удмуртия), санкт-петербург, александр бречалов, пмэф 2023
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Санкт-Петербург, Александр Бречалов, ПМЭФ 2023
Удмуртия и компания "Римера" договорились выпускать горнодобывающую технику

Глава Удмуртии Бречалов договорился с компанией "Римера" выпускать горнодобывающую технику

© Фото : пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиГлава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий подписали соглашение о создании производства спецтехники для горнодобывающей промышленности
Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний Римера Станислав Великий подписали соглашение о создании производства спецтехники для горнодобывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий подписали соглашение о создании производства спецтехники для горнодобывающей промышленности
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УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о производстве горнодобывающей техники на базе ижевского завода, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"В рамках форума глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний "Римера" Станислав Великий подписали соглашение о реализации с ГК "Римера" инвестиционных проектов на территории Удмуртии. Соглашение направлено на формирование благоприятного инвестиционного климата и решение приоритетных задач социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что в рамках реализуемого инвестпроекта предприятие "Ижнефтемаш" к 2026 году освоит производство более 15 типов спецтехники для подземной горной добычи полезных ископаемых. По прогнозу, "Ижнефтемаш" будет самостоятельно изготавливать до 80% узлов и агрегатов новой линейки оборудования.
"При реализации проекта дополнительно будет создано более 150 рабочих мест. Новое производство планируется разместить на территории действующего завода "Ижнефтемаш". Освоение нового вида спецтехники для горнодобывающей промышленности позволит не только диверсифицировать продуктовую линейку "Ижнефтемаша", но и поддержит устойчивое развитие горнорудной отрасли, важнейшей сферы экономики России", — цитирует пресс-служба Бречалова.
По словам Станислава Великого, в 2023 году отметят 30-летие с начала выпуска на заводе "Ижнефтемаш" оборудования для ремонта и цементирования скважин. "За эти годы мы стали основным поставщиком нестандартной и экспериментальной техники нефтедобывающим и нефтесервисным компаниям. Поэтому мы можем эффективно использовать накопленные компетенции в сегменте оборудования для горнорудной промышленности, перед которой сейчас очень остро стоит задача импортозамещения", – приводятся слова генерального директора группы компаний "Римера".
По справке региональных властей, ГК "Римера" является инновационной компанией, одним из лидеров международного рынка по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Санкт-ПетербургАлександр БречаловПМЭФ 2023
 
 
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