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В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной - РИА Новости, 16.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 16.06.2023 (обновлено: 13:45 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/teatr-1878616304.html
В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной
В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной - РИА Новости, 16.06.2023
В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной
В Театре имени Ермоловой отменили показ спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" с Кристиной Бабушкиной в главной роли, запланированный на эту пятницу. Сообщение об этом... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:40
2023-06-16T13:45
новости культуры
культура
театр
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
спектакль
александр цыпкин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Театре имени Ермоловой отменили показ спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" с Кристиной Бабушкиной в главной роли, запланированный на эту пятницу. Сообщение об этом появилось на сайте учреждения. "Спектакль "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется", — говорится на сайте театра. В учреждении не назвали точную причину отмены. Но ранее СМИ написали, что Бабушкину и ее супруга задержали в центре столицы, а затем доставили в отделение. Причина задержания не уточняется. Сама актриса произошедшее не прокомментировала. Премьера спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" состоялась 1 апреля 2022 года. Он основан на книге Александра Цыпкина. Кроме Бабушкиной, в постановке задействованы Антон Колесников, Андрей Мартынов, Анастасия Альмухаметова и другие.
https://ria.ru/20230516/teatr-1872111785.html
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новости культуры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, спектакль, александр цыпкин
Новости культуры, Культура, Театр, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой, Спектакль, Александр Цыпкин
В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной

В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Бабушкиной после новостей о ее задержании

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАктриса Кристина Бабушкина
Актриса Кристина Бабушкина - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Театре имени Ермоловой отменили показ спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" с Кристиной Бабушкиной в главной роли, запланированный на эту пятницу. Сообщение об этом появилось на сайте учреждения.
«
"Спектакль "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется", — говорится на сайте театра.
В учреждении не назвали точную причину отмены. Но ранее СМИ написали, что Бабушкину и ее супруга задержали в центре столицы, а затем доставили в отделение.
Причина задержания не уточняется. Сама актриса произошедшее не прокомментировала.
Премьера спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" состоялась 1 апреля 2022 года. Он основан на книге Александра Цыпкина. Кроме Бабушкиной, в постановке задействованы Антон Колесников, Андрей Мартынов, Анастасия Альмухаметова и другие.
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КультураНовости культурыТеатрМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойСпектакльАлександр Цыпкин
 
 
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