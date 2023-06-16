https://ria.ru/20230616/teatr-1878616304.html

В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной

В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной - РИА Новости, 16.06.2023

В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной

В Театре имени Ермоловой отменили показ спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" с Кристиной Бабушкиной в главной роли, запланированный на эту пятницу. Сообщение об этом... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:40

2023-06-16T13:40

2023-06-16T13:45

новости культуры

культура

театр

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

спектакль

александр цыпкин

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Театре имени Ермоловой отменили показ спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" с Кристиной Бабушкиной в главной роли, запланированный на эту пятницу. Сообщение об этом появилось на сайте учреждения. "Спектакль "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется", — говорится на сайте театра. В учреждении не назвали точную причину отмены. Но ранее СМИ написали, что Бабушкину и ее супруга задержали в центре столицы, а затем доставили в отделение. Причина задержания не уточняется. Сама актриса произошедшее не прокомментировала. Премьера спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" состоялась 1 апреля 2022 года. Он основан на книге Александра Цыпкина. Кроме Бабушкиной, в постановке задействованы Антон Колесников, Андрей Мартынов, Анастасия Альмухаметова и другие.

https://ria.ru/20230516/teatr-1872111785.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, спектакль, александр цыпкин