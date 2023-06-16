https://ria.ru/20230616/svo-1878707137.html

Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО

Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО

Отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО - для прекращения агрессии киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:31

2023-06-16T16:31

2023-06-16T16:47

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО - для прекращения агрессии киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Ранее на пленарке ПМЭФ Путин заявил, что война на Украине была начата киевским режимом при поддержке спонсоров на Западе."А потом наши так называемые партнеры, контрпартнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами, и это вынудило нас использовать Вооруженные силы в попытке прекратить эту войну. И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами", - сказал Путин.В России-то, добавил он, знают, с чего все началось."Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая минские соглашения, не собирались ничего сделать. И публично совсем недавно об этом сказали, признались по сути. И со стороны украинских властей, и со стороны европейцев, публично об этом сказали. Так что мы просто вынуждены были использовать Вооруженные силы, признать независимость, а потом и ответить на просьбу Донецкой и Луганской Республик о принятии в Россию, а потом оказать им военную помощь в попытке прекратить это вооруженное противостояние", - подчеркнул Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

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россия, украина, донбасс, в мире, владимир путин