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Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 16.06.2023 (обновлено: 16:47 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/svo-1878707137.html
Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО
Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО - РИА Новости, 16.06.2023
Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО
Отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО - для прекращения агрессии киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:31
2023-06-16T16:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
в мире
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО - для прекращения агрессии киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Ранее на пленарке ПМЭФ Путин заявил, что война на Украине была начата киевским режимом при поддержке спонсоров на Западе."А потом наши так называемые партнеры, контрпартнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами, и это вынудило нас использовать Вооруженные силы в попытке прекратить эту войну. И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами", - сказал Путин.В России-то, добавил он, знают, с чего все началось."Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая минские соглашения, не собирались ничего сделать. И публично совсем недавно об этом сказали, признались по сути. И со стороны украинских властей, и со стороны европейцев, публично об этом сказали. Так что мы просто вынуждены были использовать Вооруженные силы, признать независимость, а потом и ответить на просьбу Донецкой и Луганской Республик о принятии в Россию, а потом оказать им военную помощь в попытке прекратить это вооруженное противостояние", - подчеркнул Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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россия, украина, донбасс, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал, что вынудило Россию начать СВО

Путин: отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО - для прекращения агрессии киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Ранее на пленарке ПМЭФ Путин заявил, что война на Украине была начата киевским режимом при поддержке спонсоров на Западе.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
На Украине идет отложенная гражданская война
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"А потом наши так называемые партнеры, контрпартнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами, и это вынудило нас использовать Вооруженные силы в попытке прекратить эту войну. И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами", - сказал Путин.
В России-то, добавил он, знают, с чего все началось.
"Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая минские соглашения, не собирались ничего сделать. И публично совсем недавно об этом сказали, признались по сути. И со стороны украинских властей, и со стороны европейцев, публично об этом сказали. Так что мы просто вынуждены были использовать Вооруженные силы, признать независимость, а потом и ответить на просьбу Донецкой и Луганской Республик о принятии в Россию, а потом оказать им военную помощь в попытке прекратить это вооруженное противостояние", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВ миреВладимир Путин
 
 
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