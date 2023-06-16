https://ria.ru/20230616/sudoverfi-1878669178.html

На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов

На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов - РИА Новости, 16.06.2023

На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов

Россия в ближайшие 5 лет существенно обновит торговый флот, привлекая на эти цели средства Фонда национального благосостояния, планируется построить не менее... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:24

2023-06-16T15:24

2023-06-16T15:55

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия в ближайшие 5 лет существенно обновит торговый флот, привлекая на эти цели средства Фонда национального благосостояния, планируется построить не менее 260 судов, заявил президент РФ Владимир Путин."В ближайшие 5 лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ."Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что кроме того продолжится строительство ледокольного флота.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)