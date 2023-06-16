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На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов - РИА Новости, 16.06.2023
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15:24 16.06.2023 (обновлено: 15:55 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sudoverfi-1878669178.html
На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов
На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов - РИА Новости, 16.06.2023
На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов
Россия в ближайшие 5 лет существенно обновит торговый флот, привлекая на эти цели средства Фонда национального благосостояния, планируется построить не менее... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:24
2023-06-16T15:55
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия в ближайшие 5 лет существенно обновит торговый флот, привлекая на эти цели средства Фонда национального благосостояния, планируется построить не менее 260 судов, заявил президент РФ Владимир Путин."В ближайшие 5 лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ."Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что кроме того продолжится строительство ледокольного флота.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов

Путин заявил, что на российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТерритория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия в ближайшие 5 лет существенно обновит торговый флот, привлекая на эти цели средства Фонда национального благосостояния, планируется построить не менее 260 судов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ближайшие 5 лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
"Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что кроме того продолжится строительство ледокольного флота.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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