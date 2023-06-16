https://ria.ru/20230616/sudno-1878516285.html

Весь экипаж горящего в Приморье судна состоит из граждан Индии

Весь экипаж горящего в Приморье судна состоит из граждан Индии - РИА Новости, 16.06.2023

Весь экипаж горящего в Приморье судна состоит из граждан Индии

Весь экипаж иностранного судна Beks Force, горящего у берегов приморской Находки, состоит из граждан Индии, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:40

2023-06-16T07:40

2023-06-16T07:40

происшествия

находка

приморский край

индия

николай суханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Весь экипаж иностранного судна Beks Force, горящего у берегов приморской Находки, состоит из граждан Индии, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. Ранее источник информировал РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Согласно информации спасателей, на борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву. По данным Суханова, пожар произошел в машинном отделении. Судно турецкого судовладельца шло пустым на погрузку угля в порт Восточный. "Экипаж – 23 индийских моряка, судно покрыто коллективным договором Международной федерации транспортных работников. Двух пострадавших забрали на вертолете. Экипаж застрахован, поэтому лечение будет оплачено, предусмотрено возмещение затрат. В случае гибели предусмотрена выплата до 100 тысяч долларов", - сказал Суханов.

https://ria.ru/20230616/sudno-1878516027.html

находка

приморский край

индия

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происшествия, находка, приморский край, индия, николай суханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)