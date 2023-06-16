https://ria.ru/20230616/sudno-1878516027.html

Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении

Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении - РИА Новости, 16.06.2023

Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении

Пожар на иностранном судне Beks Force у берегов приморской Находки начался в машинном отделении, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:36

2023-06-16T07:36

2023-06-16T07:36

происшествия

находка

приморский край

николай суханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Пожар на иностранном судне Beks Force у берегов приморской Находки начался в машинном отделении, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Ранее источник информировал РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Экипаж отказался от эвакуации. Судно на плаву. "Пожар произошел в машинном отделении. Судно шло из КНР пустое на погрузку угля в порт Восточный. Судовладелец – турецкий. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров, большое судно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что судно после тушения пожара, возможно, отправят на ремонт.

https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html

https://ria.ru/20230519/sudno-1872872173.html

находка

приморский край

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происшествия, находка, приморский край, николай суханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)