Рейтинг@Mail.ru
Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/sudno-1878516027.html
Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении
Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении - РИА Новости, 16.06.2023
Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении
Пожар на иностранном судне Beks Force у берегов приморской Находки начался в машинном отделении, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:36
2023-06-16T07:36
происшествия
находка
приморский край
николай суханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/38/1549723827_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_424e458650a408b7689a277b35b28d18.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Пожар на иностранном судне Beks Force у берегов приморской Находки начался в машинном отделении, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Ранее источник информировал РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Экипаж отказался от эвакуации. Судно на плаву. "Пожар произошел в машинном отделении. Судно шло из КНР пустое на погрузку угля в порт Восточный. Судовладелец – турецкий. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров, большое судно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что судно после тушения пожара, возможно, отправят на ремонт.
https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html
https://ria.ru/20230519/sudno-1872872173.html
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/38/1549723827_11:0:483:354_1920x0_80_0_0_57518933f92b5e46711f333d1ea6bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, приморский край, николай суханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Находка, Приморский край, Николай Суханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении

Профсоюз: пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара на судне
Тушение пожара на судне - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Тушение пожара на судне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Пожар на иностранном судне Beks Force у берегов приморской Находки начался в машинном отделении, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Ранее источник информировал РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Экипаж отказался от эвакуации. Судно на плаву.
Порт в Мурманске - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту
13 мая, 17:09
"Пожар произошел в машинном отделении. Судно шло из КНР пустое на погрузку угля в порт Восточный. Судовладелец – турецкий. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров, большое судно", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что судно после тушения пожара, возможно, отправят на ремонт.
Порт Пусан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно
19 мая, 12:08
 
ПроисшествияНаходкаПриморский крайНиколай СухановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала