https://ria.ru/20230616/sudno-1878507819.html

Экипаж горящего иностранного судна в Приморье отказался от эвакуации

Экипаж горящего иностранного судна в Приморье отказался от эвакуации - РИА Новости, 16.06.2023

Экипаж горящего иностранного судна в Приморье отказался от эвакуации

Экипаж горящего в Приморье иностранного сухогруза отказался от эвакуации, оно на плаву, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:47

2023-06-16T06:47

2023-06-16T06:47

происшествия

находка

приморский край

маршалловы острова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Экипаж горящего в Приморье иностранного сухогруза отказался от эвакуации, оно на плаву, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. "Насколько известно, экипаж отказался от эвакуации. Но наша авиация в готовности. Судно на плаву, не тонет", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html

находка

приморский край

маршалловы острова

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происшествия, находка, приморский край, маршалловы острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)