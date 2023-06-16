https://ria.ru/20230616/sud-1878788501.html

Захарова назвала выступления Украины в Международном Суде ООН балаганом

Захарова назвала выступления Украины в Международном Суде ООН балаганом - РИА Новости, 16.06.2023

Захарова назвала выступления Украины в Международном Суде ООН балаганом

Выступления представителей Киева в Международном Суде ООН в Гааге по делу "Украина против России" были "показательным балаганом", тогда как представители Москвы РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:31

2023-06-16T20:31

2023-06-16T20:31

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выступления представителей Киева в Международном Суде ООН в Гааге по делу "Украина против России" были "показательным балаганом", тогда как представители Москвы аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В среду в Международном Суде ООН в Гааге завершились слушания по делу "Украина против "России". Российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). "Данный спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического "терроризма" в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму. Объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала – их цель была в том, чтобы любой ценой "затащить" нашу страну в Суд и устроить, с их слов, "показательный процесс над Россией". Не получилось", - напомнила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, "не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган". "Представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность"... В бесцеремонной манере они указывали Суду, какое решение он "должен" принять. Не обошлось и без присущих киевским властям угроз и оскорблений", - отметила она. В свою очередь, представители Российской Федерации "аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины". "Российские дипломаты и эксперты подробно рассказали о неонацистской сущности нынешнего киевского режима, сделав особый акцент на том, что почитающие Гитлера "внуки Мазепы, дети Бандеры", развернувшие на Украине охоту на всех несогласных с их методами и последовательно попирающие языковые, культурные, образовательные и иные права русских, венгров, румын, болгар и других национальных меньшинств, по определению не могут обвинять кого бы то ни было ни в дискриминации, ни в терроризме", - добавила официальный представитель МИД РФ. По ее данным, вынесение Судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

https://ria.ru/20230614/isk-1878177634.html

https://ria.ru/20230614/zakharova-1878088845.html

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в мире, украина, донбасс, россия, мария захарова, оон