Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Избирательная кампания к выборам 2024-го может стать одной из самых скандальных в американской истории. Экс-президент Дональд Трамп отбивается от очередных громких обвинений, а действующему главе государства Джо Байдену угрожает импичмент. И ни у одной из сторон нет особых преимуществ.
"Прекрасный день рождения"
Расследование вывоза Трампом из Белого дома документов, которые ему необходимо было сдать в архив по истечении срока полномочий, длится с прошлого года.
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп
Экс-президента обязали прибыть в суд в Майями. После предъявления обвинения отпустили под залог — с условием, что он не станет обсуждать детали дела с теми, кто в нем фигурирует.
Его могли и арестовать. Но он, как бывший глава государства, и так находится под присмотром секретной службы. И покинуть страну ему в любом случае не удастся.
Ранее в Нью-Йорке Трампа ознакомили с обвинением в незаконной выплате крупной сумме порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их интимной связи.
© AP Photo / Seth WenigТрамп в зале суда
© AP Photo / Seth Wenig
Трамп в зале суда
В Майами Трамп вновь говорил о "политических преследованиях".
Четырнадцатого июня ему исполнилось 77. "Прекрасный получился день рождения", — с иронией заметил он.
И прошелся по Байдену: "Его запомнят не только как самого коррумпированного в истории страны, но, что важнее, как президента, который вместе с бандой приближенных головорезов, неудачников и марксистов пытался уничтожить американскую демократию".
Преступления и наказание
Джека Смита, специального прокурора, выдвинувшего федеральные обвинения о неправомерном хранении госбумаг, Трамп назвал "невменяемым" и "бандитом". По его мнению, он неверно истолковал закон. На самом деле документы все же следует возвращать в архив. И в новейшей истории США никто из глав государства не отказывался это сделать.
© AP Photo / Evan VucciСторонники бывшего президента США Дональда Трампа в ожидании пресс-конференции
© AP Photo / Evan Vucci
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа в ожидании пресс-конференции
Всего Трампу инкриминируют 38 правонарушений. Еще семь — его помощнику Уолту Науту.
Тридцать один пункт относится только к экс-президенту и касается "умышленного хранения информации о национальной обороне".
В заговоре с целью скрыть документы от большого жюри, утаивании важных записей, сокрытии факта их наличия от ФБР, ложных показаниях в ходе расследования обвиняют обоих.
За каждое такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа суммой до 250 тысяч долларов и лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет. То есть в худшем случае Трампу грозит четыре века тюрьмы, уточняют американские СМИ.
Быстрый процесс
Спецпрокурор Смит высоко оценил работу своей команды и отметил серьезность обвинений.
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
"Законы, защищающие информацию о национальной обороне, чрезвычайно важны для безопасности Соединенных Штатов, и должны соблюдаться", — подчеркнул он.
В то же время Смит напомнил, что до вынесения приговора подсудимые "считаются невиновными". Но офис спецпрокурора намерен добиваться "быстрого разбирательства в соответствии с общественными интересами". Ускоренную процедуру обязаны запустить не позднее, чем через 70 дней.
Однако есть ряд препятствий. Во-первых, Наута предстанет перед судом только в конце июня. Во-вторых, адвокаты Трампа уже вправе подать ходатайства о "выборочном судебном преследовании", что потенциально может сдвинуть процесс на период после выборов 2024-го.
Наконец, важно и поведение защиты. Пока интересы Трампа представляют юристы Кристофер Кисе и Тодд Бланш, но не исключено, что команду сменят. СМИ сообщали, что политик обращался ко многим именитым специалистам.
Ответ республиканцев
"Я назначу настоящего специального прокурора, который займется самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Я полностью уничтожу "глубинное государство", — пообещал Трамп.
Сейчас у него нет полномочий, однако депутат нижней палаты республиканка Лорен Боберт внесла на рассмотрение конгресса вопрос об импичменте Байдена за то, что он не обеспечивает безопасность южных границ страны. Ранее с подобной идеей выступала Марджори Тейлор-Грин, одна из активных сторонниц Трампа.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Для импичмента понадобится голосование в обеих палатах. И в контролируемом Республиканской партией сенате прогнозы для Байдена неутешительные. "Слоны" готовы забыть прежние сомнения в Трампе и сплотиться. Одно из ярких тому свидетельств — расследование многомиллионных коррупционных схем, бенефициарами которых, предположительно, выступали члены семьи действующего президента.
Опрос, проведенный в июне международной исследовательской компанией Ipsos по заказу Reuters, показал: 81 процент республиканцев считают обвинения против Трампа политически мотивированными.
"Они [демократы] не идут за мной, они идут за вами, — заявил Трамп в Нью-Джерси, заочно обращаясь к "слонам". — А я просто случайно оказался у них на пути".
Это подействовало. Колеблющиеся республиканцы предпочли поддержать опального однопартийца, чтобы не потерять собственный ядерный электорат, отмечает издание Politico.
Кандидата в президенты нельзя отстранить от избирательной кампании, даже если он угодит за решетку: такие прецеденты в истории США были. Поэтому, несмотря на все суды, возвращение Трампа в Белый дом по-прежнему вполне реально.