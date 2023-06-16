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Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп - РИА Новости, 16.06.2023
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08:00 16.06.2023 (обновлено: 08:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ssha-1878334168.html
Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп
Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп - РИА Новости, 16.06.2023
Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп
Избирательная кампания к выборам 2024-го может стать одной из самых скандальных в американской истории. Экс-президент Дональд Трамп отбивается от очередных... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T08:01
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
лорен боберт
федеральное бюро расследований сша
арест трампа
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Избирательная кампания к выборам 2024-го может стать одной из самых скандальных в американской истории. Экс-президент Дональд Трамп отбивается от очередных громких обвинений, а действующему главе государства Джо Байдену угрожает импичмент. И ни у одной из сторон нет особых преимуществ."Прекрасный день рождения"Расследование вывоза Трампом из Белого дома документов, которые ему необходимо было сдать в архив по истечении срока полномочий, длится с прошлого года.Экс-президента обязали прибыть в суд в Майями. После предъявления обвинения отпустили под залог — с условием, что он не станет обсуждать детали дела с теми, кто в нем фигурирует.Его могли и арестовать. Но он, как бывший глава государства, и так находится под присмотром секретной службы. И покинуть страну ему в любом случае не удастся.Ранее в Нью-Йорке Трампа ознакомили с обвинением в незаконной выплате крупной сумме порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их интимной связи.В Майами Трамп вновь говорил о "политических преследованиях".Четырнадцатого июня ему исполнилось 77. "Прекрасный получился день рождения", — с иронией заметил он.И прошелся по Байдену: "Его запомнят не только как самого коррумпированного в истории страны, но, что важнее, как президента, который вместе с бандой приближенных головорезов, неудачников и марксистов пытался уничтожить американскую демократию".Преступления и наказаниеДжека Смита, специального прокурора, выдвинувшего федеральные обвинения о неправомерном хранении госбумаг, Трамп назвал "невменяемым" и "бандитом". По его мнению, он неверно истолковал закон. На самом деле документы все же следует возвращать в архив. И в новейшей истории США никто из глав государства не отказывался это сделать.Всего Трампу инкриминируют 38 правонарушений. Еще семь — его помощнику Уолту Науту.Тридцать один пункт относится только к экс-президенту и касается "умышленного хранения информации о национальной обороне".В заговоре с целью скрыть документы от большого жюри, утаивании важных записей, сокрытии факта их наличия от ФБР, ложных показаниях в ходе расследования обвиняют обоих.За каждое такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа суммой до 250 тысяч долларов и лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет. То есть в худшем случае Трампу грозит четыре века тюрьмы, уточняют американские СМИ.Быстрый процессСпецпрокурор Смит высоко оценил работу своей команды и отметил серьезность обвинений."Законы, защищающие информацию о национальной обороне, чрезвычайно важны для безопасности Соединенных Штатов, и должны соблюдаться", — подчеркнул он.В то же время Смит напомнил, что до вынесения приговора подсудимые "считаются невиновными". Но офис спецпрокурора намерен добиваться "быстрого разбирательства в соответствии с общественными интересами". Ускоренную процедуру обязаны запустить не позднее, чем через 70 дней.Однако есть ряд препятствий. Во-первых, Наута предстанет перед судом только в конце июня. Во-вторых, адвокаты Трампа уже вправе подать ходатайства о "выборочном судебном преследовании", что потенциально может сдвинуть процесс на период после выборов 2024-го.Наконец, важно и поведение защиты. Пока интересы Трампа представляют юристы Кристофер Кисе и Тодд Бланш, но не исключено, что команду сменят. СМИ сообщали, что политик обращался ко многим именитым специалистам.Ответ республиканцев"Я назначу настоящего специального прокурора, который займется самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Я полностью уничтожу "глубинное государство", — пообещал Трамп.Сейчас у него нет полномочий, однако депутат нижней палаты республиканка Лорен Боберт внесла на рассмотрение конгресса вопрос об импичменте Байдена за то, что он не обеспечивает безопасность южных границ страны. Ранее с подобной идеей выступала Марджори Тейлор-Грин, одна из активных сторонниц Трампа.Для импичмента понадобится голосование в обеих палатах. И в контролируемом Республиканской партией сенате прогнозы для Байдена неутешительные. "Слоны" готовы забыть прежние сомнения в Трампе и сплотиться. Одно из ярких тому свидетельств — расследование многомиллионных коррупционных схем, бенефициарами которых, предположительно, выступали члены семьи действующего президента.Опрос, проведенный в июне международной исследовательской компанией Ipsos по заказу Reuters, показал: 81 процент республиканцев считают обвинения против Трампа политически мотивированными."Они [демократы] не идут за мной, они идут за вами, — заявил Трамп в Нью-Джерси, заочно обращаясь к "слонам". — А я просто случайно оказался у них на пути".Это подействовало. Колеблющиеся республиканцы предпочли поддержать опального однопартийца, чтобы не потерять собственный ядерный электорат, отмечает издание Politico.Кандидата в президенты нельзя отстранить от избирательной кампании, даже если он угодит за решетку: такие прецеденты в истории США были. Поэтому, несмотря на все суды, возвращение Трампа в Белый дом по-прежнему вполне реально.
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, лорен боберт, федеральное бюро расследований сша, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Лорен Боберт, Федеральное бюро расследований США, Арест Трампа

Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Избирательная кампания к выборам 2024-го может стать одной из самых скандальных в американской истории. Экс-президент Дональд Трамп отбивается от очередных громких обвинений, а действующему главе государства Джо Байдену угрожает импичмент. И ни у одной из сторон нет особых преимуществ.

"Прекрасный день рождения"

Расследование вывоза Трампом из Белого дома документов, которые ему необходимо было сдать в архив по истечении срока полномочий, длится с прошлого года.
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп
Экс-президента обязали прибыть в суд в Майями. После предъявления обвинения отпустили под залог — с условием, что он не станет обсуждать детали дела с теми, кто в нем фигурирует.
Его могли и арестовать. Но он, как бывший глава государства, и так находится под присмотром секретной службы. И покинуть страну ему в любом случае не удастся.
Ранее в Нью-Йорке Трампа ознакомили с обвинением в незаконной выплате крупной сумме порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их интимной связи.
© AP Photo / Seth WenigТрамп в зале суда
Трамп в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Трамп в зале суда
В Майами Трамп вновь говорил о "политических преследованиях".
Четырнадцатого июня ему исполнилось 77. "Прекрасный получился день рождения", — с иронией заметил он.
И прошелся по Байдену: "Его запомнят не только как самого коррумпированного в истории страны, но, что важнее, как президента, который вместе с бандой приближенных головорезов, неудачников и марксистов пытался уничтожить американскую демократию".

Преступления и наказание

Джека Смита, специального прокурора, выдвинувшего федеральные обвинения о неправомерном хранении госбумаг, Трамп назвал "невменяемым" и "бандитом". По его мнению, он неверно истолковал закон. На самом деле документы все же следует возвращать в архив. И в новейшей истории США никто из глав государства не отказывался это сделать.
© AP Photo / Evan VucciСторонники бывшего президента США Дональда Трампа в ожидании пресс-конференции
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа в ожидании пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа в ожидании пресс-конференции
Всего Трампу инкриминируют 38 правонарушений. Еще семь — его помощнику Уолту Науту.
Тридцать один пункт относится только к экс-президенту и касается "умышленного хранения информации о национальной обороне".
В заговоре с целью скрыть документы от большого жюри, утаивании важных записей, сокрытии факта их наличия от ФБР, ложных показаниях в ходе расследования обвиняют обоих.
За каждое такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа суммой до 250 тысяч долларов и лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет. То есть в худшем случае Трампу грозит четыре века тюрьмы, уточняют американские СМИ.

Быстрый процесс

Спецпрокурор Смит высоко оценил работу своей команды и отметил серьезность обвинений.
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
"Законы, защищающие информацию о национальной обороне, чрезвычайно важны для безопасности Соединенных Штатов, и должны соблюдаться", — подчеркнул он.
В то же время Смит напомнил, что до вынесения приговора подсудимые "считаются невиновными". Но офис спецпрокурора намерен добиваться "быстрого разбирательства в соответствии с общественными интересами". Ускоренную процедуру обязаны запустить не позднее, чем через 70 дней.
Однако есть ряд препятствий. Во-первых, Наута предстанет перед судом только в конце июня. Во-вторых, адвокаты Трампа уже вправе подать ходатайства о "выборочном судебном преследовании", что потенциально может сдвинуть процесс на период после выборов 2024-го.
Наконец, важно и поведение защиты. Пока интересы Трампа представляют юристы Кристофер Кисе и Тодд Бланш, но не исключено, что команду сменят. СМИ сообщали, что политик обращался ко многим именитым специалистам.

Ответ республиканцев

"Я назначу настоящего специального прокурора, который займется самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Я полностью уничтожу "глубинное государство", — пообещал Трамп.
Сейчас у него нет полномочий, однако депутат нижней палаты республиканка Лорен Боберт внесла на рассмотрение конгресса вопрос об импичменте Байдена за то, что он не обеспечивает безопасность южных границ страны. Ранее с подобной идеей выступала Марджори Тейлор-Грин, одна из активных сторонниц Трампа.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Для импичмента понадобится голосование в обеих палатах. И в контролируемом Республиканской партией сенате прогнозы для Байдена неутешительные. "Слоны" готовы забыть прежние сомнения в Трампе и сплотиться. Одно из ярких тому свидетельств — расследование многомиллионных коррупционных схем, бенефициарами которых, предположительно, выступали члены семьи действующего президента.
Опрос, проведенный в июне международной исследовательской компанией Ipsos по заказу Reuters, показал: 81 процент республиканцев считают обвинения против Трампа политически мотивированными.
"Они [демократы] не идут за мной, они идут за вами, — заявил Трамп в Нью-Джерси, заочно обращаясь к "слонам". — А я просто случайно оказался у них на пути".
Это подействовало. Колеблющиеся республиканцы предпочли поддержать опального однопартийца, чтобы не потерять собственный ядерный электорат, отмечает издание Politico.
Кандидата в президенты нельзя отстранить от избирательной кампании, даже если он угодит за решетку: такие прецеденты в истории США были. Поэтому, несмотря на все суды, возвращение Трампа в Белый дом по-прежнему вполне реально.
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденЛорен БобертФедеральное бюро расследований СШААрест Трампа
 
 
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