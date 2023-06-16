https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878805316.html
Спецоперация, 16 июня: Путин на ПМЭФ прокомментировал конфликт на Украине
Спецоперация, 16 июня: Путин на ПМЭФ прокомментировал конфликт на Украине - РИА Новости, 16.06.2023
Спецоперация, 16 июня: Путин на ПМЭФ прокомментировал конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подробно остановился на причинах и ходе... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:10
2023-06-16T23:10
2023-06-16T23:15
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
сирил рамафоса
вооруженные силы украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подробно остановился на причинах и ходе спецоперации. Он отметил, что ни на одном из участков контрнаступление Киева не достигло никаких успехов. По его оценке, атаки на Белгородскую область и Кремль - попытка спровоцировать Москву на серьезные мощные действия, заявил Путин. Он отметил, что России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но по ряду соображений это не делается.Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил он."У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства. На пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, последыши Гитлера, заявил Путин. Путин: мои еврейские друзья говорят, что Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа. Миссия африканских лидеровТем временем лидеры нескольких африканских стран начали свою посредническую миссию по мирному урегулированию кризиса на Украине. В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов приехали на поезде из Польши в Киев, в субботу они планируют посетить Петербург.Африканские лидеры выдвинули Киеву предложения, однако не будут разглашать их суть до своих переговоров с Путиным, сообщил РИА Новости диписточник, приближенный к переговорам. Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска. Премии российским военным за уничтоженную техникуМинобороны России сообщило, что с начала проведения спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.
https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, сирил рамафоса, вооруженные силы украины, русская православная церковь, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, НАТО, В мире
Спецоперация, 16 июня: Путин на ПМЭФ прокомментировал конфликт на Украине
Президент Путин заявил, что Киев не достиг целей контрнаступления ни на одном участке
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подробно остановился на причинах и ходе спецоперации.
Он отметил, что ни на одном из участков контрнаступление Киева не достигло никаких успехов.
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
По его оценке, атаки на Белгородскую область и Кремль - попытка спровоцировать Москву на серьезные мощные действия, заявил Путин. Он отметил, что России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но по ряду соображений это не делается.
Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил он.
"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства.
На пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, последыши Гитлера, заявил Путин. Путин: мои еврейские друзья говорят, что Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа.
Миссия африканских лидеров
Тем временем лидеры нескольких африканских стран начали свою посредническую миссию по мирному урегулированию кризиса на Украине. В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов приехали на поезде из Польши в Киев, в субботу они планируют посетить Петербург.
Путин предупредил — и с этим придется считаться
Африканские лидеры выдвинули Киеву предложения, однако не будут разглашать их суть до своих переговоров с Путиным, сообщил РИА Новости диписточник, приближенный к переговорам. Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска.
Премии российским военным за уничтоженную технику
Минобороны России сообщило, что с начала проведения спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.
США отрабатывают обезоруживающий удар по России