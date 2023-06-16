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Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении

Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.06.2023

Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении

Новые атаки украинских войск на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта, предпринятые в пятницу, захлебнулись, противник понес потери и... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:30

2023-06-16T21:30

2023-06-16T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Новые атаки украинских войск на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта, предпринятые в пятницу, захлебнулись, противник понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник предпринял сегодня атаки на Васильевском и Ореховском направлениях. Но их атаки захлебнулись. Наша армия удержала все позиции, а атаки врага были отбиты с большими потерями для него", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также в пятницу продолжались тяжелые бои на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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