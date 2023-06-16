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Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878800002.html
Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении
Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении
Новые атаки украинских войск на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта, предпринятые в пятницу, захлебнулись, противник понес потери и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:30
2023-06-16T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Новые атаки украинских войск на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта, предпринятые в пятницу, захлебнулись, противник понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник предпринял сегодня атаки на Васильевском и Ореховском направлениях. Но их атаки захлебнулись. Наша армия удержала все позиции, а атаки врага были отбиты с большими потерями для него", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также в пятницу продолжались тяжелые бои на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО
Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении

Рогов: ВСУ потеряли потери и отступили на Васильевском и Ореховском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Новые атаки украинских войск на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта, предпринятые в пятницу, захлебнулись, противник понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Противник предпринял сегодня атаки на Васильевском и Ореховском направлениях. Но их атаки захлебнулись. Наша армия удержала все позиции, а атаки врага были отбиты с большими потерями для него", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, также в пятницу продолжались тяжелые бои на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТО
 
 
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