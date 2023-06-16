https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878592404.html

Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов

Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.06.2023

Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов

ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте с помощью FPV-дронов, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:32

2023-06-16T12:32

2023-06-16T12:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте с помощью FPV-дронов, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. На кадрах ведомства – кадры с дрона, наведение коптера на цель, пикирование и поражение опорного пункта ВСУ. С другого дрона велся контроль поражения цели. "По обнаруженному опорному пункту ВСУ был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением уничтожены", - уточнили в ведомстве. Где именно это произошло и какие потери понесли Вооруженные силы Украины, не уточняется.FPV-дрон (FPV, First-person view – вид от первого лица) – разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор/пилот дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находится в его кокпите.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)