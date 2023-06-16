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Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 16.06.2023 (обновлено: 12:55 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878592404.html
Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов
Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.06.2023
Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов
ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте с помощью FPV-дронов, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:32
2023-06-16T12:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте с помощью FPV-дронов, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. На кадрах ведомства – кадры с дрона, наведение коптера на цель, пикирование и поражение опорного пункта ВСУ. С другого дрона велся контроль поражения цели. "По обнаруженному опорному пункту ВСУ был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением уничтожены", - уточнили в ведомстве. Где именно это произошло и какие потери понесли Вооруженные силы Украины, не уточняется.FPV-дрон (FPV, First-person view – вид от первого лица) – разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор/пилот дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находится в его кокпите.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов

Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов

© Минобороны РоссииУничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео
Уничтожение опорника ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео
© Минобороны России
Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте с помощью FPV-дронов, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.
На кадрах ведомства – кадры с дрона, наведение коптера на цель, пикирование и поражение опорного пункта ВСУ. С другого дрона велся контроль поражения цели.
"По обнаруженному опорному пункту ВСУ был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением уничтожены", - уточнили в ведомстве.
Где именно это произошло и какие потери понесли Вооруженные силы Украины, не уточняется.
FPV-дрон (FPV, First-person view – вид от первого лица) – разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор/пилот дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находится в его кокпите.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июня, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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