https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878553701.html

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек - РИА Новости, 16.06.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек

Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в сводке... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:49

2023-06-16T10:49

2023-06-16T11:08

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.Уточняется, что на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)