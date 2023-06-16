https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878553701.html
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек - РИА Новости, 16.06.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в сводке... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:49
2023-06-16T10:49
2023-06-16T11:08
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.Уточняется, что на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 человек
ВС России за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 65 украинских военных