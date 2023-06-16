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Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику - РИА Новости, 16.06.2023
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10:36 16.06.2023 (обновлено: 14:24 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878550096.html
Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику
Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику - РИА Новости, 16.06.2023
Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронет тему влияния военной... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:36
2023-06-16T14:24
пмэф-2023
владимир путин
дмитрий песков
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронет тему влияния военной операции на Украине на российскую экономику, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это экономический обзор, поскольку экономика не существует в отрыве от всех политических и геополитических реалий, то нельзя обойтись без специальной военной операции, без эффекта специальной военной операции на экономику, на международно-экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО", — сказал представитель Кремля.По его словам, речь в выступлении Путина пойдет в том числе о том, "насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы" по сравнению со многими, в том числе западными странами "в условиях предкризисной ситуации".Песков отметил, что для президента "подготовлен очень солидный материал" с детальной оценкой положения дел в экономике. Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что Путин не планирует встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса. Позже Песков добавил, что у президента, помимо выступления на пленарном заседании, запланирован "международный контакт".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, экономика
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Экономика
Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику

Песков заявил, что Путин на ПМЭФ будет говорить о влиянии спецоперации на экономику

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронет тему влияния военной операции на Украине на российскую экономику, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Это экономический обзор, поскольку экономика не существует в отрыве от всех политических и геополитических реалий, то нельзя обойтись без специальной военной операции, без эффекта специальной военной операции на экономику, на международно-экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО", — сказал представитель Кремля.
По его словам, речь в выступлении Путина пойдет в том числе о том, "насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы" по сравнению со многими, в том числе западными странами "в условиях предкризисной ситуации".
Песков отметил, что для президента "подготовлен очень солидный материал" с детальной оценкой положения дел в экономике.
Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что Путин не планирует встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса. Позже Песков добавил, что у президента, помимо выступления на пленарном заседании, запланирован "международный контакт".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияЭкономика
 
 
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